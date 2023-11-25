X'i Kötü Günler Bekliyor: Reklam Gelirleri Dibi Gördü!

Eskiden Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X, genellikle yılın son aylarında markalar tatil alışveriş sezonu için reklam kampanyalarını hızlandırdıkça gelirini büyük ölçüde artırıyordu ancak The New York Times'a göre şirketin bu çeyrekteki kazanç raporu beklentilerini suya düşürebilir.

The Times'ın ulaştığı şirket içi belgelere göre 100'den fazla marka ve hatta siyasi adaylar gibi diğer reklamveren türleri web sitesindeki reklamlarını tamamen durdurdu ve düzinelercesi ise kampanyalarını geri çekmeyi düşünüyor. Reklamverenler geri dönmezse X bu yıl 75 milyon dolara kadar reklam geliri kazancını kaybedebilir.

Reklamverenlerin reklamlarını geri çekmesinin en büyük nedeni Elon Musk'ın antisemitik bir komplo teorisini kabul ettiği tartışmalı gönderisine dayanıyor.

Hangi Şirketler Reklamlarını Askıya Aldı?

IBM, Apple ve Disney, olayların ardından reklamlarını X'ten hızla çeken markalar arasında yer aldı. Lionsgate reklam kampanyalarını askıya alma gerekçesi olarak Musk'ın tweet'ini gösterirken, Ubisoft X'ten reklamlarını çeken ilk video oyun şirketlerinden biri oldu.

The Times'ın haberine göre Airbnb de X'teki 1 milyon dolarlık reklamını durdururken, Netflix de 3 milyon dolarlık reklamını çekti. Son olarak ise geçtiğimiz gün Uber ve Coca-Cola, X'teki reklamlarını askıya alan son iki büyük firma oldu.

Şirketlerin kararlarından geri dönüp dönmeyeceği şimdilik belirsiz ancak eğer bu atmosfer devam ederse X gelir konusunda büyük zarara uğrayacak.

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