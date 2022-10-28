Elon Musk Resmen Twitter'ın Sahibi Oldu!

Geride bıraktığımız yılın belki de en büyük teknoloji olayı, dünyanın en zengin insanı konumundaki Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma girişimiydi. İlk defa 2021 Elon Musk'ın böyle bir amacı olduğunun ortaya çıkmasının ardından teklif de gecikmedi. 25 Nisan 2022 tarihinde Twitter'ın tamamını satın almak için teklif sunan Elon Musk, Twitter'a toplamda 44 milyar dolar fiyat biçti.

Böylesine büyük bir anlaşma bir çırpıda sonlandırılamadı. Uzun süren geçiş işlemleri sırasında Twitter'ın kendisine yeterince dürüst olmadığını iddia eden Elon Musk, sosyal medyada yer alan botlar sebebiyle anlaşmadan çekildiğini açıkladı. Twitter ise bu açıklamanın ardından ünlü milyarderi dava etti. Birkaç ay süren dava sürecinin ardından ise Elon Musk daha fazla para kaybetmemek adına anlaşmayı kabul etmek zorunda kaldı ve Twitter'ı resmen satın aldı.

Elon Musk Twitter CEO'sunu Kovdu!

the bird is freed — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

Geçtiğimiz günlerde Twitter binasına bir lavabo ile girmesiyle kafalarda soru işareti bırakan Elon Musk, 28 Ekim 2022 tarihi itibarıyla resmi olarak Twitter'ın sahibi oldu. Twitter'daki biyografisini "Twit Şefi" olarak değiştiren teknoloji dehası, "Kuş özgür!" yazdığı bir tweet ile satın alımı resmen doğruladı.

Hızlı bir şekilde hayalini kurduğu sosyal medya dönüşümü için çalışmalara başlayan Elon Musk, satın alma süreci boyunca sürekli olarak sürtüştüğü başta Twitter'ın CEO'su Parag Agrawal ve COO Ned Segal olmak üzere çok sayıda üst düzey yöneticinin görevine son verdi. Hatta The New York Times'ın haberine göre bu isimlerden bir ya da birkaçına binadan çıkarken güvenlikler eşlik etti. Film senaryosu gibi duran bu olayın arkasından gelecekte çok daha şaşırtan detaylar çıkabilir.