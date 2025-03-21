Elon Musk'ın Yeni Oyuncu Bilgisayarı Ortaya Çıktı: İçinde Yok Yok!

Teknoloji dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Elon Musk, neredeyse yaptığı her sosyal medya paylaşımıyla gündeme gelmeye başarıyor. Ünlü milyarder son olarak ABD Hükümet Ofisi'nde kullandığı oyuncu bilgisayarını takipçileriyle paylaştı.

Son günlerde Tesla bayilerine yapılan saldırılara cevap vermek için bir video yayınlayan Musk, paylaşımında yeni oyuncu bilgisayarını da bizlere gösterdi. Dünyanın en zengin insanı ofisinde kullandığı bilgisayarında ekran kartı olarak NVIDIA'nın yeni RTX 50 serisini tercih ettiğini de belirtti.

Elon Musk'ın RTX 50'li Yeni Bilgisayarı Ortaya Çıktı

Günümüzde daha çok bir iş insanı ve siyasi kişilik olarak öne çıkan Elon Musk, uzun bir süredir yaptığı paylaşım ve yayınlarla aslında iyi bir oyuncu olduğunu da gösteriyor. Dünyanın en zengin insanı, tıpkı çoğumuz gibi pek çok oyunu kendi topladığı bilgisayarlar üzerinden oynamayı tercih ediyor. Ünlü CEO son olarak başkanlık koltuğuna oturduğu ABD Hükümet Ofisin'de (DOGE) kullandığı yeni bilgisayarını da kameraya aldı.

Sosyal medyada gündem olan bilgisayarın kasasında, MSI markasının Gaming X isimli sistemin yer aldığı görülüyor. Mevcut sistemin içerisinde ise NVIDIA'nın yeni ekran kartı serisi GeForce RTX 50'den modeller kullanılıyor. Mevcut sistemin görüntüsünü işleyen monitör ise Samsung'a ait Odyssey G9 modeli.

Paylaşımda yer alan ilginç bir detay ise Musk'ın, devlet kurumunun resmi bir ofisine bir zamanlar kripto para piyasalarında gündem olan Kekius Maksimus karakterinin portresini asması. Musk tarafından yayınlanan bu videonun ardından bazı kişiler ünlü milyarderin samimiyetini hoş bulurken, bazılarıysa ABD Hükümet Ofisin'de oyun oynaması ve odasını resmi bir şekilde dizayn etmemesi nedenilye ünlü milyarderi eleştirdi.

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