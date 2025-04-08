Elon Musk Üzgün: Milyarlarca Dolar Kaybetti!

Tesla CEO’su Elon Musk, son aylarda adeta fırtınalı bir dönemden geçiyor. Bir yandan Beyaz Saray’daki görevleriyle gündeme gelirken, diğer yandan küresel ticaretin sert rüzgarlarıyla karşı karşıya. Tüm bu gelişmeler, iş dünyasının en parlak isimlerinden biri olan Musk’ın servetinde büyük bir erimeye yol açtı. Peki Elon Musk’ın net varlığı ne kadar düştü?

Elon Musk’ın Serveti 300 Milyar Doların Altına Geriledi

Elektrikli araç devi Tesla’nın hisselerinde yaşanan ciddi düşüş ve ABD’de açıklanan yeni gümrük vergilerinin yol açtığı belirsizlikler, Elon Musk’ın kişisel varlığına ağır darbe vurdu. Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre iş insanının net serveti pazartesi günü itibarıyla 298 milyar dolara indi.

Geçen yılın Aralık ayında 400 milyar dolardan fazla servete sahip olan Musk, birkaç ay içinde yaklaşık 135 milyar dolar yani varlığının yüzde 31'ini kaybetti. Tesla hisseleri ise aynı dönemde yaklaşık yüzde 40 oranında değer kaybetti. Bu da şirketin geleceğine yönelik soru işaretleri yaratıyor.

Elon Musk ciddi bir kayıp yaşasa da dünyanın en zengin insanı unvanını korumaya devam ediyor. Fakat Amazon Kurucusu Jeff Bezos ile arasındaki fark da giderek kapanıyor. Arada 100 milyar dolardan fazla fark olsa da Musk'ın serveti sürekli eridiği için yakında lider değişebilir. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Elon Musk, durumu toparlayabilecek mi? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.