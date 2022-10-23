Elon Musk Servetinden 110 Milyar Dolar Kaybetti: Hala Dünyanın En Zengini!

Dünyanın en zengin insanları listelerinde başta Bill Gates ve Jeff Bezos gibi teknoloji milyarderlerini görmeye fazlasıyla alışmıştık. Ancak geride bıraktığımız 5 yıllık süreçte bir kişinin öylesine yükselişi oldu ki tüm listeleri darma duman etti. Bahsettiğimiz kişi tahmin edebileceğiniz üzere teknoloji dehası olarak atfedilen Elon Musk! Başarılı şirketeri SpaceX ve Tesla ile birlikte 2021 yılında toplamda 320 milyar dolarlık servete ulaşan Musk, açık ara farkla dünyanın en zengin insanı olmuştu.

Birçok kişi Elon Musk'ın bu servetinin çoğunlukla Tesla'nın abartılı hisse değerlerinden kaynaklandığını düşünüyordu. Pandeminin bitişi ve piyasaların yavaş yavaş dengeye gelmesiyle birlikte bu iddianın o kadar da boş olmadığı ortaya çıktı. Elon Musk, geride bıraktığımız yılda tam 110 milyar dolar kaybetti.

Hala Dünyanın En Zengin İnsanı!

Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, Ocak 2022 tarihinden beri toplamda %46 değer kaybetti. Bu kayıpların yaşanmasında şirketin hisse değerlerinin beklenen seviyeye gelmesi, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almak için sattığı hisseler ve şirket içi karışıklık etkili oldu. SpaceX'in de belirli noktada değer kaybetmesinin ardından ünlü milyarder servetinin %35'ini kaybetmiş oldu. Servetinden 110 milyar dolar eriyen Elon Musk, bu düşüşe rağmen 209 milyar dolarlık toplam servetiyle hala açık ara farkla dünyanın en zengin insanı.

Jeff Bezos'tan 71 milyar dolar, Bill Gates'ten 80 milyar dolar daha zengin olan Elon Musk'ın Tesla'ya güveni hala tam. Geçtiğimiz günlerde Twitter'dan yaptığı paylaşımda Tesla'nın çok yakın bir zamanda 1 trilyon dolar değere ulaşacağını iddia eden Musk, Apple'dan daha değerli bir şirket olabileceklerini belirtti. Öte yandan ünlü milyarderin Twitter ve X gibi medya girişimlerinin ve popüler medyada yavaş yavaş kendisine yöneltilen negatif eleştirilerin servetini önemli derecede etkileyebileceği düşünülüyor.