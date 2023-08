Elon Musk’tan Kendine Eleştiri: Sosyal Medya Hakkında Konuştu!

Elon Musk, Twitter'ı satın alıp ismini X olarak değiştirdikten sonra gündemden neredeyse hiç düşmedi. Sosyal medya platormunun hayallerindeki uygulamaya dönüşmesi için birçok değişiklik yaptı.

Kimisi yaptıklarını çok beğendi, kimisi ise kötü eleştirilerde bulundu. Musk, her ne kadar yorumlara aldanmadan yoluna devam etmeye çalışsa da bazı şeylerden etkilenmişe benziyor.

Öz eleştiri yapacak kadar farkındalık kazanan Elon Musk'ın yeni gönderisi herkesi şaşırttı.

Elon Musk, bugün X hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Yeni baştan yaratmaya çalıştığı X ile ilgili bir eleştirisi oldu.

Sosyal medya platformunun başarısız olma ihitimaline rağmen çalışmaya devam edeceğini ve şansını deneyeceğini dile getirdi.

The sad truth is that there are no great “social networks” right now.



We may fail, as so many have predicted, but we will try our best to make there be at least one.