Elon Musk SpaceX'in İflas Edebileceğini Düşünüyor

Elon Musk SpaceX'in iflas etmesinin mümkün olduğunu düşünüyor. Ünlü girişimci, Raptor üretiminin 'en az iki haftada bir Starship uçuş hızı'na ulaşamaması durumunda SpaceX'in iflas riskiyle karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Elon Musk Salı günü Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, uzay şirketi SpaceX'in yeni nesil Starship motorlarından çok daha fazlasını üretmesi ve yakında Starlink geniş bant takımyıldızını büyütmeye ve işini sürdürmeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

Musk paylaştığı tweette, "SpaceX, Starlink ve Starship'te milyarlar kaybederken şiddetli bir küresel durgunluk sermaye mevcudiyetini / likiditesini kurutabilir. İflas, olası olmasa da imkansız değil." dedi.

If a severe global recession were to dry up capital availability / liquidity while SpaceX was losing billions on Starlink & Starship, then bankruptcy, while still unlikely, is not impossible.



GM & Chrysler went BK last recession.



“Only the paranoid survive.” – Grove — Elon Musk (@elonmusk) November 30, 2021

Açıklama, Musk'ın ABD'deki Şükran Günü tatilinde çalışanlara gönderdiği ve herkesin hazır olmasını istediği bildirilen bir e-postaya yanıt olarak geldi. E-posta, Starship'e güç veren Raptor motorlarına odaklanan şirket içindeki bir üretim krizine atıfta bulunuyordu.

SpaceX, 2022'de ilk kez bir Starship prototipini uzaya uçurmayı planlıyor ve araç, şirketin insanları Ay'a ve Mars'a göndermeye yönelik gelecek planlarının merkezinde yer alıyor.

Sızdırılan e-postada, "Yeterince güvenilir Raptors üretemememizin sonuçları Starship'i uçuramayacağımız anlamına gelir, bu da Starlink Satellite V2'yi kaldıramayacağımızı gösterir. Satellite V1 tek başına finansal olarak zayıf, V2 ise güçlü." deniliyor.

Ayrıca bir Twitter kullanıcısı Raptor'un durumunu sordu ve Musk "Düzeltiliyor" yanıtını verdi.

Elon Musk SpaceX'in iflas etmesiyle ilgili konuştu

Musk e-postada, SpaceX'in gelecek yıl en az iki haftada bir Starship uçuş hızına ulaşılmazsa gerçek bir iflas riskiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunuyor.

Musk ayrıca bahsi yükseltiyor gibi görünüyor. İki haftadan kısa bir süre önce canlı yayın sırasında, 2022'de Starship'in bir düzine kadar test uçuşu yapmasını istediğini söyledi.

Şirket iflasın eşiğine gelirse, bu ilk olmayacak. Musk, SpaceX Falcon 1 roketinin ilk başarılı lansmanını gerçekleştirmeden önce mali çöküntü yaşamıştı.

Raptor üretimi Starship'in en acil engeli bile değil. Aracın ilk yörünge testi uçuşu, çevresel bir incelemenin sonuçlanmasını ve yıl sonundan önce beklenmeyen FAA'nın resmi yeşil ışığını bekliyor.

Peki ya siz özel uzay şirketi SpaceX'in yaşayabileceği olası iflas hakkında ne düşünüyorsunuz, sizce SpaceX Starship roketiyle gerçek bir refaha kavuşacak mı? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.