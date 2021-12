Elon Musk SpaceX'in İflas Edebileceğini Düşünüyor

Elon Musk SpaceX'in iflas etmesinin mümkün olduğunu düşünüyor. Ünlü girişimci, Raptor üretiminin 'en az iki haftada bir Starship uçuş hızı'na ulaşamaması durumunda SpaceX'in iflas riskiyle karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Elon Musk Salı günü Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, uzay şirketi SpaceX'in yeni nesil Starship motorlarından çok daha fazlasını üretmesi ve yakında Starlink geniş bant takımyıldızını büyütmeye ve işini sürdürmeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

Musk paylaştığı tweette, "SpaceX, Starlink ve Starship'te milyarlar kaybederken şiddetli bir küresel durgunluk sermaye mevcudiyetini / likiditesini kurutabilir. İflas, olası olmasa da imkansız değil." dedi.

If a severe global recession were to dry up capital availability / liquidity while SpaceX was losing billions on Starlink & Starship, then bankruptcy, while still unlikely, is not impossible.



GM & Chrysler went BK last recession.



“Only the paranoid survive.” – Grove