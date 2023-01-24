Starlink İnternet Hizmeti Türkiye'ye Ne Zaman Geliyor? Tarih Güncellendi!

Uzun yıllardır birden çok ülkede uydular aracılığıyla Dünya'nın en hızlı internet hizmetini sağlayan Elon Musk'ın Starlink hizmetinin ülkemizden kullanılıp kullanılmayacağı bir süredir merak konusu. Starlink, Türkiye'ye aktif olarak hizmet vermiyor fakat çok yakında bu durum değişecek gibi görünüyor.

Avrupa'nın pek çok ülkesinde aktif olarak internet hizmeti sağlayan Starlink şirketinin Türkiye'e ne zaman geleceği merak konusuydu. Geçtiğimiz yıl Türkiye için 2023 yılına işaret edilirken şirket tarafından tarihlerde yeni bir güncelleme gerçekleştirildi.

ABD, Almanya, İngiltere, Fransa ve İspanya gibi Avrupa'nın pek çok ülkesinde yaygın bir şekilde kullanılabilen hizmetin Türkiye'deki kullanılabilirliği için şirket tarihi 2024 yılına kaydırdı. Giderek gelişen ve yörüngedeki uydu sayısı da her geçen gün artan Starlink, 191.08 Mbps ortalama yüksek indirme sunarken, en düşük indirme sınırı ise 64 Mbps olarak kaydedildi.

Starlink, 2024 Yılında Türkiye'ye Geliyor: Peki Ya Fiyatı?

Uzaydan internet sağlayan hizmetin ülkemize geldiğinde fiyatının ne kadar olacağı ise merak konusu ancak dolar kuru göz önüne alındığında diğer ülke vatandaşları kadar hizmete kolay erişemeyeceğimiz aşikâr.

Yurt dışında 499 dolardan kurulumu yapılan servisin aylık ücreti ise 99 dolar. Türkiye'de yalnızca dolar bazından çevrildiğinde bu fiyat kurulumda 10.000 TL iken aylık ücret 1.900 TL dolaylarında gözüküyor.

Peki siz Starlink hizmetini ülkemizde hizmet vermeye başladığında kullanmayı planlıyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.