Elon Musk, Süper Bilgisayar Yapmak İstiyor: Nedeni ise Oldukça Şaşırtıcı!

Elon Musk, bu ay yatırımcılara yaptığı şaşırtıcı açıklamasında yapay zeka girişimi xAI, 2025 sonbaharında Grok sohbet robotunun daha gelişmiş bir versiyonuna güç verecek devasa bir süper bilgisayar inşa etmeyi planladığını söyledi. Bu yeni süper beynin, Grok'un bilgi işleme ve anlama yeteneğini önemli ölçüde artırarak onu yapay zeka dünyasında bir sonraki seviyeye taşıması bekleniyor.

Süper Bilgisayar Grok için Ne Sağlayacak?

Musk'ın bu süper bilgisayarı, "Gigafactory of Compute" olarak adlandırılıyor. Ayrıca, daha önce Grok’un üçüncü versiyonu için en az 100.000 adet çipe ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Musk, dev bilgisayarın yapımının milyarlarca dolara mal olacağını belirtti.

Musk, sunumda yatırımcılara planlanan GPU kümesinin bugün xAI rakipleri tarafından kullanılanların en az dört katı büyüklüğünde olacağını da söyledi. Bu da Grok'un yapay zeka alanında önemli bir fark yaratacağının ve rakiplerini geride bırakacağının açık bir göstergesi oldu.

Yapay zeka sohbet robotu Grok ise, Nisan ayında yayınlanan 1.5 sürümüyle yeni bir seviyeye ulaştı. Artık metnin yanı sıra fotoğraflar ve diyagramlar gibi görsel bilgileri de işleyebiliyor.

Sadece bununla da kalmayan Grok, bu ayın başlarında premium kullanıcılar için yapay zeka tarafından oluşturulan haber özetleri sunmaya başladı. Bu özellik, kullanıcıların ilgi alanlarıyla alakalı haberleri hızlı ve kolay bir şekilde takip etmelerini sağladı.