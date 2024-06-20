Elon Musk’ın Eski Eşinin Otel Odası Açıklaması!

Elon Musk'ın ileri düzeyde işkolik olduğunu gözler önüne seren birçok farklı olay bulunuyor fakat bunlardan birisi, belirli dönemlerde yeniden popüler olarak sosyal medyada tekrar tekrar karşımıza çıkıyor. Evet, Musk'ın yaşamını yakından takip edenlerin bildiği, eski eşi Talulah Riley ile otel odası anısından bahsediyoruz.

Elon Musk ile Otel Odasında Roket Videosu İzlemek

Sosyal medyada tekrar popüler olan bu olay BBC'nin Ekim 2022'de yayınladığı Elon Musk belgelesinde Riley tarafından anlatılmıştı. Elon Musk'ı "utangaç ve tatlı birisi" olarak tanımlayan Riley, Musk'ın kendisini kahvaltıya davet ettiğini, kahvaltı sonunda öğle yemeği ve akabinde akşam yemeği teklifi sunduğunu belirtiyor.

Bir akşam Musk'ın kendisini "birlikte roket videoları izlemek üzere" otel odasına davet ettiğini dile getiren Riley ilk başta biraz tedirgin olsa da daveti kabul ediyor. Otele gidiyor ve gerçekten roket videoları ile zaman geçiriyorlar.

Riley bir buluşmada Musk'ın "Elimi dizine koyabilir miyim?" diye sorduğunu anlatarak utangaç tavrına örnek veriyor. Tabii işkolik olma durumu ilişki boyunca devam etmiş ve sürekli şirketlerdeki gelişmeler konuşuluyormuş.

Riley ile Elon Musk arasında yaşanan ilişki birlikte otel odasında roket videoları izlemeleri kadar tuhaf. 2010 yılında evlenen çift, 2012 yılında ayrılma kararı aldı. Temmuz 2013'te tekrar evlenmeye karar verdiler fakat 2024 yılında bir kez daha ayrılık kararı alındı. Yani Musk ile Riley iki kez evlenip ayrıldı.