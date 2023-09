Elon Musk, Gelecek Yıl TEKNOFEST'e Katılacağını Söyledi!

Tesla ve SpaceX gibi şirktelerin sahibi olan Elon Musk, son günlerde Türkiye gündeminde sürekli üst sıralarda. Musk'ın geçtiğimiz haftalarda Tesla fabrikası için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teklif alması üzerine birçok haber yapıldı.

Gözler ünlü milyarderin yatırım için Türkiye'yi seçip seçmeyeceğine çevrilmişken yeni bir haber geldi. Elon Musk, gelecek yıl TEKNOFEST'e katılacağını duyurdu.

Hatırlarsanız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'a gitmişti. Bu sırada Elon Musk'la da görüşmüştü. Ardından Erdoğan, Musk'ı TEKNOFEST'e davet etmişti.

Elon Musk, çok geçmeden X hesabından daveti kabul ettiğini belirten bir paylaşım yaptı.

Congratulations to all the teams competing in @Teknofest!



Thank you, President @RTErdogan, for the invitation.



I look forward to attending in person next year, as well as discussing further opportunities for investment in Türkiye. pic.twitter.com/ODWjv34uI5