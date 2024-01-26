Tesla 200.000 Aracını Geri Çağırıyor: İşte Nedeni!

Tesla, ABD’deki 200.000 aracını geri çağıyor. Geri çağırma, 2023'ten itibaren belirli Model Y, Model S ve Model X araçlarını kapsıyor.

Tesla, 2023 yılında 1,8 milyon araç teslim ettiğini belirtti, bu nedenle bu geri çağırma şirketin yıllık üretiminin yüzde 10'undan fazlasını oluşturuyor.

Reuters'a göre, ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve sorunun bir yazılım hatasından kaynaklandığını söyledi. Tesla, sorunla ilgili olması muhtemel olan 81 talebi işleme aldığını duyurdu.

Tesla, Arızalı Geri Görüş Kamerası Nedeniyle Araçlarını Geri Çağırıyor

Tesla’nın bazı modellerinde araç geri vitesteyken kameraların devreye girmediğine dair raporlar bulunuyordu. Kameraların tüm amacı güvenlik olduğu için hatanın büyük bir güvenlik sorunu olduğu belirtiliyor.

Geri çağrılan tüm araçlar Tesla'nın “Tam Otonom Sürüş” sistemi 4.0'a sahiptir ve yazılım sürümleri tarafında ise 2023.44.30, 2023.44.30.6 veya 2023.44.100 yazılımlarını çalıştırmaktadır. Tesla sahipleri hangi yazılım sürümlerinde olduğunu kontrol edebilirler. NHTSA'ya göre şirket, arızayı gidermek için bir yazılım güncellemesi yayınladı.

Tesla sorunun farkına Aralık ayında vardı ve 12 Ocak'ta bir geri çağırma kararı aldı. Müşteriler 22 Mart'a kadar sorun hakkında kendilerini uyaran bir mesaj alacaklar. Şirket, arızayla ilişkili herhangi bir çarpışma, yaralanma veya ölümden haberdar olmadığını söylüyor.

Bu son geri çağırma, Tesla'nın otonom gelişmiş sürücü destek sistemiyle ilgili ciddi güvenlik sorunlarının ardından iki milyondan fazla aracı geri çağırmasından sadece altı hafta sonra geldi. Bu sorun da bir yazılım güncellemesi ile giderilmişti.

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