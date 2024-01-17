Elon Musk, Tesla'da Daha Fazla Söz Sahibi Olmak İstiyor!

Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin en az %25'lik oy kontrolüne sahip olmadan otomobil üreticisini yapay zekâ ve robotik alanında lider olacak şekilde büyütmekten rahatsız olacağını söyledi.

Musk sosyal medya platformu X'te yaptığı bir paylaşımda, dünyanın en değerli otomobil üreticisi Tesla'da "etkili olmaya yetecek kadar" hisse senedi almadığı sürece, elektrikli araç üreticisi dışında ürünler üretmeyi tercih edeceğini söyledi.

Yönetim uzmanları ve analistler, Musk'ın daha fazla oy kontrolü elde etmediği sürece Tesla dışında yapay zekâ ve robotik geliştirme konusunda uyarılarda bulunmasının CEO olarak görevlerini ihlal ettiği anlamına geldiğini söyledi.

Elon Musk: "Tesla Dışında Ürünler Üretmeyi Tercih Edebilirim"

Dünyanın en zengin insanı olan Musk, 2022 yılında yaklaşık 44 milyar dolarlık Twitter satın alımını finanse etmeye yardımcı olmak için milyarlarca dolarlık hisse sattıktan sonra şu anda Tesla hisselerinin yaklaşık %13'üne sahip.

Uzmanlara göre sorun Musk'ın Tesla'da ne kadar oy kontrolüne ve hisseye sahip olduğu değil. Sorun, Tesla'nın hâlihazırda otomobil girişimleri dışında pek çok teknoloji üzerinde de çalışıyor olması ve bu girişimler Elon Musk'ın elinde farklı amaç ve kulvarlarda Tesla adı kullanılmadan kullanılabilir.

Şimdilik gelecekte ne olacağını öngörmek güç ancak Musk'ın açıklamaları şirketin geleceği göz önüne alındığında oldukça iddialı ve radikal.

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