Elon Musk: İstesek Akıllı Telefon Yaparız Ama Yapasımız Yok

Ünlü podcast sunucusu Joe Rogan'ın röportaj programına katılan Tesla CEO’su Elon Musk, son dönemde gündeme gelen Tesla akıllı telefon söylentilerine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Musk, Tesla’nın teknik olarak bir telefon üretebileceğini, ancak bu fikrin şirketin öncelikleri arasında olmadığını belirtti.

Tesla'nın Altyapısı Telefon Üretmeye Uygun

Musk, "Telefon üretebiliriz, çünkü Tesla’nın altyapısı Linux tabanlı bir işletim sistemine dayanıyor. Bu da bize özgün bir telefon geliştirme imkanı sunuyor," diyerek Tesla’nın telefon üretme kapasitesine vurgu yaptı. Ancak bu konuda istekli olmadıklarını da açıkça belirtti. "Eğer Apple veya Google kullanıcıları kısıtlayacak adımlar atarsa, örneğin uygulama mağazaları üzerindeki kontrollerini artırırlarsa, o zaman bu fikri gözden geçirebiliriz," diyerek teknoloji devlerine karşı esprili bir göndermede bulundu.

Şakalar bir yana, bu tarz bir açıklama ünlü milyarderin diğer şirketlerin kısıtlayıcı adımlar atması durumunda kullanıcıların özgürlüğünü koruma adına Tesla’nın bir akıllı telefon piyasaya sürebileceğini ima etti.

Gelecek Beyin-Bilgisayar Arayüzlerinde

Musk, daha önce de akıllı telefonlar yerine beyin-bilgisayar arayüzlerine (BCI) olan ilgisini vurgulamıştı. Neuralink gibi projelerle bu alana yatırımlar yapan Musk, gelecekte teknoloji dünyasının odak noktasının bu cihazlar olacağına inanıyor.

"Telefon üreticileri her yıl biraz daha ince ve parlak cihazlar sunuyor, ama asıl devrim bu değil," diyen Musk, geleceğin çok daha ileri bir teknolojiye dayalı cihazlarda olduğunu savundu.

Sizce Elon Musk yakın gelecekte akıllı telefon pazarına giriş yapar mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın.