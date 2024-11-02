Elon Musk'ın Geçmişteki Hatası Başına Bela Oldu! ABD Vatandaşlığından Atılabilir

Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO’su, ünlü milyarder Elon Musk’ın ABD vatandaşlığı tehlikede. Musk hakkında çıkan raporlardan sonra vatandaşlığı inceleme altına alındı. Eğer kayıtlar doğruysa Elon Musk'ın ABD vatandaşlığı iptal olabilir.

Öğrenci Vizesi Alan Elon Musk, ABD'de Kaçak Yaşamış

Elon Musk'In Amerika Birleşik Devletleri’ne girişi ilk olarak 1995 yılında öğrenci vizesi ile Stanford Üniversitesi’ne gitmek suretiyle gerçekleşti.

Yerel gazetelerin yaptığı araştırmalara göre, ABD'de geçirdiği süre zarfında, öğrenci vizesiyle girmiş olmasına rağmen üniversiteye kayıt yaptırmayan Musk, çalışma izni olmadan Zip2 adlı bir şirket kurmuş.

Zip2'den eski çalışanlar belgelerle Musk ve kardeşinin yatırımcıların menziline girdiğini doğruladı. Musk'a 45 günlük çalışma izni alması hususunda baskı uygulandı, zira anlık göçmenlik statüleri, yasal olarak şirket sahibi olmak için yeterli değildi.

İzinsiz Çalışma Süresince Önemli Detaylar Saklanmış Olabilir

Her ne kadar ilerleyen süreçte Musk H-1B çalışma vizesine geçtiyse bile durumu kurtarmak için yeterli değildi. Musk, Stanford'a başvuruda bulundu, zira başka türlü ülkede kalmaya yasal olarak hakkı yoktu.

Bu durum, Zip2'nin önem arz eden gerçekleri saklamış olabileceği ihtimalini tetiklediğinden, vatandaşlık iptali için gerekli zemin hazırlanmış oluyor.

ABD'nin göçmen politikası gündemdeyken Elon Musk'ın vatandaşlığının iptal edilmesi sizce muhtemel mi? Siz ne düşünüyorsunuz?