Tesla'nın Robotu Optimus Tanıtıldı

Son yılların en yenilikçi teknoloji firmalarından olan Tesla, yine devrim yaratacak bir teknolojiyi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda insana benzeyen bir robot tasarladıklarını açıklayan firma, 1 Ekim'de yapılan Tesla AI Günü etkinliğinde Optimus adındaki robotu tanıttı.

İki ayak üzerinde durabilen ve otonom hareket etme kabiliyetine sahip olan robot, insanların hayatını kolaylaştırmak için üretildi.

İşte Tesla Optimus'un Görüntüleri!

Etkinlikte Tesla Optimus'un dış kaplamalarının olmadığı bir versiyonu gösterildi. Sahneye çıkan Optimus; otonom şekilde etrafta gezindi, seyircilere ellerini salladı ve dans hareketleri yaptı. Daha sonrasında yayınlanan videolarda ise Tesla Optimus'un kutu taşıma ve bitkileri sulama gibi gündelik işleri yaptığı görüntüler yer aldı.

İnsanların hayatını kolaylaştırmak için üretilen Tesla Optimus, 73 kilogram ağırlığında olacak. Tamamen kendi hareket edebilen robotta Tesla otomobillerinde kullanılan kapsamlı bir otonom yazılımı bulunacak. 2,3 kilowatt saatlik pile sahip olan robot, gündelik işleri zorlanmadan yerine getirebilecek.

Tesla Bot walking progress - modeled inside Autopilot sim pic.twitter.com/WCrXDFel3t — Tesla (@Tesla) October 1, 2022

Tesla Autopilot Mühendislik Direktörü Milan Kovac, robotun sergilenmesinin ardından yaptığı konuşmada "Kullanılabilir bir şey yapmaya başladık, ancak yararlı olmaktan çok uzak. Önümüzde daha uzun ve heyecan verici bir yol var." dedi. Optimus hakkında fazlasıyla heyecanlı olan Tesla'nın CEO'su Elon Musk, robotlara arabalardan daha fazla önem verdiğini belirtti. Elon Musk'a göre Tesla Optimus'un fiyatı 20.000 dolardan daha az olacak.