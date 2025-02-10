Elon Musk, TikTok Hakkında Şaka Gibi Sözler Sarf Etti!

Geçtiğimiz ay ABD'li bir şirkete satılmaması nedeniyle ülke genelinde erişime kapatılan TikTok, bir süredir ABD'nin önde gelen iş insanları ile anılıyor. Bunlar arasından Elon Musk sürecin en başından itibaren ünlü sosyal medya platformunu satın alacağı iddialarıyla gündeme geliyor.

Ünlü milyarder ise şimdiye kadar bu iddialara yönelik net bir açıklama yapmamıştı. Ancak kısa bir süre önce Musk sessizliğini bozdu ve TikTok ile ilgili oldukça ilginç açıklamalarda bulundu.

Musk, TikTok'un Nasıl Bir Uygulama Olduğunu Bile Bilmediğini Söyledi

Geçtiğimiz yıllarda ünlü sosyal medya ağı Twitter'ı satın alması ve bununla birlikte Tesla ve SpaceX gibi birçok şirketi ortakça yönetmesi nedeniyle TikTok'u satın alacağına yönelik pek çok spekülasyonun ortaya atıldığı Elon Musk, nihayet söz konusu iddialara yanıt verdi. Ünlü CEO, sanılanın aksine TikTok'u satın alma konusunnda herhangi bir girişimde bulunmadığını ve bu karara sıcak bakmadığını dile getirdi.

Musk, konu hakkında yaptğı açıklamada TikTok'u satın almak için herhangi bir teklifte bulunmadığını, üstelik ünlü sosyal medya platformunu kullanmadığını ve nasıl bir uygulama olduğunu bile bilmediğini ifade etti. TikTok ve birçok firmayı satın alacağını öne süren iddialara toplu bir yanıt da veren Musk, aslında nadiren şirket alıp sattığını, X platformunun ise bir istisna olduğunu dile getirdi.

Bu açıklamalarla birlikte Musk'ın TikTok'u satın alma ihtimali de neredeyse sıfıra yaklaştı. Bununla birlikte Microsoft ve Oracle gibi büyük şirketlerin ve hatta MrBeast gibi popüler içerik üreticilerinin şu anda TikTok'u gözüne kestirdiği söyleniyor. Görünüşe göre, platformun ABD'deki akıbetini bizlerle zaman gösterecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...