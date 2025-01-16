Bluesky'dan Instagram'ın Yerini Alacak Uygulama: Flashes

Sosyal ağ Bluesky, Instagram'dan esinlenerek yeni bir fotoğraf temalı uygulama piyasaya sürmeye hazırlanıyor. "Flashes," Bluesky'ın AT Protokolü üzerinde çalışan, Instagram benzeri yeni bir fotoğraf ve video paylaşım uygulaması olarak öne çıkıyor.

Bu uygulama, Bluesky'ın sosyal grafiğini kullandığı için Flashes'a yüklediğiniz bir fotoğraf veya video, Bluesky'da da görünecek. Aynı şekilde, Bluesky'a yüklenen görsel içerikler Flashes'da görünecek.

Uygulama, metin tabanlı gönderileri filtreliyor ve sadece fotoğraf veya videoları gösteriyor. Ek olarak kullanıcıların dört fotoğrafa kadar slayt gösterileri veya bir dakikaya kadar videolar paylaşmalarına olanak tanıyor.

Flashes, Instagram'a Rakip Olur Mu?

Uygulamanın geliştiricisi Sebastian Vogelsang, Flashes'ın Instagram'ın tam bir kopyası olmayacağını söylüyor. Bu mantıklı, çünkü Flashes aslında Bluesky'ın yeniden tasarımı.

Instagram'ın karmaşıklaşmış, AI içeriklerle dolu yapısından sıkılan kullanıcılar için daha sade bir deneyim sunmak istiyor.

Hatırlanacağı üzere Instagram yakın zamanda AI destekli profiller ve kendi fotoğraflarınızın yapay zekayla "geliştirilmiş" versiyonlarını ana akışta çıkarması sebebiyle tepkilerin odağı olmuştu.

X, Gözden Düşüyor

Şu anda yaklaşık 27 milyon aktif kullanıcıya sahip olan Bluesky, hala Instagram veya X gibi dev platformlarla kıyaslandığında oldukça küçük ama Bluesky'ın açık protokollü yapısından ötürü umut verici bir alternatif olduğunu söyleyebiliriz.

X'teki yeni politikaları ve siyasi bir ortama dönüşüyor olması, pek çok büyük kurum ve içerik üreticisinin X'i terk etmesine sebep oldu.

İlerleyen zamanlarda Flashes ağının Instagram'a rakip olup olmayacağını hep birlikte göreceğiz.