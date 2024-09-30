Elon Musk Üzgün: Twitter'ın (X) Ne Kadar Değer Kaybettiği Ortaya Çıktı!

Elon Musk, çalkantılı bir sürecin ardından 2022 yılının sonlarında Twitter'ı satın aldı. Sosyal medya devinin başına geçmesinin ardından ilk icraatlarından biri olarak isim değişikliğine giden ve X ismini kullanan başarılı iş insanı son finansal raporlara göre hamlelerinde başarısız oldu.

Elon Musk'ın 44 Milyar Dolara Satın Aldığı X Rekor Düzeyde Değer Kaybetti

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasında yardımlarıyla öne çıkan Fidelity, sosyal medya platformunun değerinin adeta eridiğini gözler önüne serdi. Yatırım şirketi yaptığı açıklamada X'teki 19,66 milyon dolarlık yatırımının değerinin şu an için tahmini olarak 4,19 milyon dolar olduğunu vurguladı.

Temmuz ayında yatırımının 5,5 milyon dolar seviyelerinde olduğunu belirten ancak son açıklamasıyla bu tahminini daha da düşüren Fidelity'nin sağladığı verilere göre yüzde 78,7 oranında bir düşüş söz konusu. Bu da sosyal medya devinin tahminlere göre yaklaşık 9,4 milyar dolarlık bir değeri olduğunu gösteriyor.