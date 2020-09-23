Elon Musk Ucuz Tesla için Tarih Verdi

Elon Musk geçtiğimiz günlerde düzenlenen Battery Day isimli çevrim içi sunum sırasında bazı önemli detaylara değindi. Günümüzde elektrikli otomobillerin en önemli maliyetlerinden birisi batarya ve şirket, bu maliyeti düşürebilmek adına çeşitli çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda uygun fiyatlı tam otonom bir Tesla ile karşılaşmamıza az bir süre kalmış olabilir.

Uygun Fiyatlı Tesla Otomobil Ne Zaman Çıkacak?

Musk'ın yaptığı ana duyuru, silindir yapıdaki yeni büyük batarya hücreleriydi. Sunum sırasında yeni bataryaların beş kat daha fazla enerji, altı kat daha fazla verim ve yüzde 16 daha uzun menzil sağlayacağı iddia edildi. Tabii bu teknolojinin gündelik kullanıma geçmesi muhtemelen yıllar alacaktır.

Yatırımcı sunumunun devamında uygun fiyatlı bir modele yönelik detayları değerlendiren Musk, "Uygun fiyatlı bir elektrikli otomobil yapmak her zaman hayalimiz olmuştur." ifadelerini kullandı ve 25,000 dolar fiyat etiketine sahip tam otonom bir otomobilin üç yıl içerisinde hazır olabileceğini ifade etti.

Musk'ın yaptığı açıklamalar yatırımcıların pek dikkatini çekmemiş olacak ki, sunumun arkasından hisse değerlerinde düşüşler gözlemlendi. Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.