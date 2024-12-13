Elon Musk'ın Başı ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile Bir Kez Daha Dertte

Elon Musk ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki gerginlik yeniden gündemde.

Ecem Köksal
Ecem Köksal -

Elon Musk, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı bir mektupla SEC’in kendisine yönelik "birden fazla suçlama" hazırlığında olduğunu açıklayarak, "Ah Gary, bunu bana nasıl yaparsın?" mesajıyla konuyu tiye aldı. 

Mektup ayrıca, SEC’in Neuralink ile ilgili bir soruşturmayı yeniden başlattığını da belirtiyor. Musk’ın avukatı Alex Spiro’nun yazdığı mektup, suçlamalarla ilgili detaylar vermiyor. Hangi şirketlerin veya konuların soruşturmaya dahil olduğu belli değil.

"Ya Parayı Öde Ya Da Tonla Davaya Gir"

Spiro, SEC’in Musk’a 48 saat içinde ya para cezasını kabul etmesini ya da birden fazla suçlamayla yüzleşmesini talep ettiğini iddia ediyor. Burada belirtilen para cezasının Musk’ın SEC’e ödeme yapmasını ifade ettiği ihtimaller arasında.

SEC ve Musk arasındaki gerilim bununla da bitmiyor. İlk kıvılcımlar 2018'de Musk'ın Tesla'yı borsadan çekeceğine dair imalarda bulunan ve şirkete fon sağlandığı yönünde iddialar atan tweeti sebebiyle SEC, ünlü milyardere dava açtı.

Dava sonunda Tesla Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrılmak ve tweetlerini denetleyecek bir avukatla çalışmak zorunda kalan Musk ayrıca 20 milyon dolar da ceza ödedi.

Musk daha sonradan bu anlaşmayı ihlal etti ve konu Yüksek Mahkeme’ye kadar taşındı. Mahkeme, Musk’ın anlaşmaya uyması gerektiği kararına hükmetti.

Gerginlik 6 Yıldır Devam Ediyor

Avukatın mektubunda mevcut soruşturma dahilindeki konulara ilişkin açıklama yapılmıyor. Daha önceki haberlere baktığımızda SEC'in, Elon Musk'ın X'i (eski Twitter) satın alırkenki davranışları ve Neuralink projesinin güvenliğine ilişkin iddiaları incelemekte olduğunu iddia ettiğini görüyoruz.

Ayrıca Reuters da Tesla'nın otonom sürüş sistemleriyle ilgili iddialarının da menkul kıymet dolandırıcılığı kapsamında soruşturulduğunu açıklamıştı.

Buna rağmen Musk olayı dalgaya vurmaktan çekinmiyor. Attığı tweet şöyle:

Yine mizahi bir yolla cevap verdiği mektup bir yana, yapay zeka modeli Grok’tan (artık ücretsiz) SEC Başkanı Gary Gensler’in bir resmini çizmesini istedi. Çizimde, Sünger Bob’taki Gary adlı salyangoza benzeyen bir iş adamı tasvir edilmişti.

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