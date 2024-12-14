Bu Gidişle Kafes Dövüşü Yapacaklar: Zuckerberg ve Musk'ın Kâr Amacı Tartışması Alevlendi

Meta, ünlü yapay zeka botu ChatGPT'nin arkasındaki isme gözünü dikti... OpenAI'nin kâr amacı güden bir şirkete dönüşme planının önüne set çekmek üzere harekete geçen şirket, Kaliforniya Başsavcısı Rob Bonta'ya resmi bir talepte bulundu.

Meta'ya göre böyle bir dönüşüm yasaları çiğnemek anlamına geliyor. OpenAI şirketi daha önceden kazandığı kaynakları özel kazanca dönüştürmek isterken, Meta kanadı bu isteğin etik olmadığını savunuyor.

OpenAI, başlangıçta kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kurulmuştu. Ancak ChatGPT’nin çıkasıyla milyarlarca dolar gelir elde etmeye başladı.

Elon Musk da İşin İçinde

Meta’nın başvurusunda dikkat çeken bir detay var: Elon Musk'ın bu konuda Kaliforniya halkının çıkarlarını temsil etmek için uygun bir kişi olduğu vurgulanıyor.

Bu ironik bir durum çünkü sadece geçen yıl Musk ve Meta CEO’su Mark Zuckerberg, bir kafes dövüşü yapmayı bile tartışmıştı.

CEO Sam Altman, bu başarıyı sürdürebilmek ve yeni yatırımlar çekebilmek için şirketin yapısını değiştirmenin gerekli olduğunu savunuyor. Ancak bu dönüşüm gerçekleşemezse, OpenAI bu yıl topladığı milyarlarca dolarlık fonu geri iade etmek zorunda kalabilir.

Meta Neden Korkuyor?

OpenAI'nin böyle bir adım atmasının Silikon Vadisi'nde ses getireceği kesin. Meta'nın endişesi de tam bu yönde: Durumun bir trend haline gelmesinden çekiniyor ve başka şirketlerin bu kervana dahil olmasını istemiyor.

Zira şirketler böyle adımlar atmaya başladıktan sonra bağış toplayıp ardından bir ticari yapıya dönüşme ihtimalini barındırıyor ki bu da kendilerine avantaj sağlamaları demek oluyor.

Meta, bu durumun rekabeti değiştireceğini ve diğer girişimler için olumsuz bir örnek teşkil edeceğini öne sürüyor.

OpenAI Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor ise iddialara verdiği cevapta şu ifadelere yer verdi: