X'in Değeri Elon Musk'ın Satın Aldığı Değerden %71 Düştü!

Elon Musk'ın Ekim 2022'de 44 milyar dolara satın aldığı X platformu, reklamverenlerin çekilmesiyle değeri 14 milyar dolara kadar düştü. Fidelity'nin finansal değerlendirmelerine göre, Musk'ın X'i, başlangıçtaki satın alma fiyatının üçte birinden daha az bir değere sahip.

Finansal işlemler şirketi Fidelity'nin açıklamalarına dayanarak yapılan değerlendirmeye göre, X'in değeri hızla azalmaya devam ediyor. Elon Musk'ın Ekim 2022'de gerçekleştirdiği 44 milyar dolarlık satın alma işlemi, reklamverenlerin platformdan çekilmesiyle birlikte şirketin değerini olumsuz etkiliyor.

Fidelity'nin Kasım sonu itibariyle yaptığı portföy güncellemesine göre, X'teki hisselerin değeri yüzde 11 daha düşürüldü. Yatırım fonu şirketi, reklamverenlerin ilgisini çekmekte zorlanan X'in değerindeki düşüşü gözlemleyerek bu değerlendirmeyi yaptı.

Walt Disney ve Apple Musk'ın X Platformuyla Aralarına Mesafe Koyuyor!

Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından yaşanan çalkantılar, işten çıkarmalar, uluslararası ofislerin kapatılması ve platformun politika ve doğrulama sistemlerinde yapılan ani değişiklikler, reklamverenleri kaçırdı.

Bloomberg News'un tahminlerine göre, 2023'te reklam satışlarından elde edilecek gelirin önceki çeyrek başına yaklaşık 1 milyar dolarlık oranın çok altında kalması bekleniyor.

Kasım ayında, Musk'ın garip bir paylaşımı onaylaması ve X'i terk eden reklamverenlere karşı küfürlü açıklamalarda bulunması, platformun itibarını daha da zedeledi.

Walt Disney, Apple gibi büyük kurumsal markalar da platformla ilişkilerini gözden geçirerek, Musk'ın Twitter üzerindeki tutumlarına eleştiri getirdi.