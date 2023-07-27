Elon Musk'ın "X" Adı Porno Engeline Takıldı: Ülkeler Birer Birer Engelliyor!

Elon Musk'ın Twitter'ın adını "X" olarak değiştirmesi, sosyal medya platformunun öncelik olarak Endonezya'da ve daha pek çok ülkede yasal sorunlarla karşılaşmasına neden oldu.

Ülkenin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Endonezya'nın pornografi yasalarını ihlal eden "uygunsuz içerik" ile ilişkili olduğu gerekçesiyle Twitter'ın yeni adresi x.com'a erişimi engelledi.

Bakanlık, x.com'un daha önce de yasalara uygun olmayan başka sitelere ev sahipliği yaptığını ve bu nedenle engelleme listesine dâhil edildiğini belirtti.

Konuyla ilgili olarak Twitter'dan henüz resmî bir yanıt gelmezken, bakanlık sorunu çözmek için Musk'a ulaştığını iddia ediyor.

Elon Musk'ın "X" Kararı Şirkete Büyük Mali Zarar Verdi

Musk'ın isim değişikliği duyurusu, çevrimiçi bankacılık ve ödeme sistemlerinin tanıtımı da dâhil olmak üzere platformda önemli değişiklik planlarıyla birlikte geldi. Bununla birlikte, yeniden markalaşma kararı Twitter'ın değeri üzerinde önemli bir olumsuz etki yarattı ve analistler 4 ila 20 milyar dolar arasında bir azalma olduğunu tahmin ediyor.

Marka stratejisi firması Siegel+Gale'den Steve Susi, Twitter'ın 15 yıldan uzun bir süre boyunca önemli bir küresel sermaye oluşturduğunu ve markasının kaybının son derece önemli olduğunu vurgulayarak bu isim ve logo değişikliğinin ekonomik sonuçlarının ağır olabileceğinin altını çizdi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.