Elon Musk, Sarı Rozet İçin Yeni Kural Getirdi!

X adlı uygulamanın sahibi Elon Musk, denetleme stratejilerine bir yenisini daha eklediğini duyurdu. Twitter’ın ismini geçtiğimiz günlerde X olarak değiştiren Elon Musk, şirketlere göndermiş olduğu bir postada rozet konusunda getirmiş olduğu stratejisi ortaya çıktı.

Elon Musk, Ödeme Stratejisinde Yeniliğe Gitti

Şirket, işletmeler için çıkartmış olduğu sarı rozet sahibi hesapların ödemelerini 1 ay geciktirmeleri halinde rozetlerini kaldıracağını duyurdu. Son dönemde adı sıkça davalarla anılan X, getirmiş olduğu bu yeni kuralla birlikte kendi ekonomik dengesini korumayı amaçlıyor.

Teknoloji dünyasının tahmin edilemez adamı Musk, sosyal medya platformunu ekonomik anlamda güçlendirmek istiyor. Uygulamış olduğu bu yeni ödeme sistemi uygulamanın daha düzenli reklam gelirlerine sahip olmasını sağlayacak.

Almış olduğu karardan geri dönmeyeceğini vurgulayan şirket, uygulama içerisinde sarı onay tiki alan bütün şirketlerin yeni yönetmeliğe uyum göstermesini beklediklerini açıkladı.

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