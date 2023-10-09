Elon Musk’ın X İçin Yeni Planı: Ana Sayfada Büyük Değişiklik Yolda!

X ile ilgili değişiklikler gelmeye devam ediyor. Elon Musk'un bu sefer ki hedefi ana zaman çizelgesi olacak gibi görünüyor. Kullanıcılar yakında ana zaman çizelgesindeki gönderilerin etkileşim sayılarını (beğeniler ve yeniden gönderiler) göremeyebilir.

Şirket yakın zamanda mobil cihazlarda da etkileşim sayılarının yuvarlandığı ve dolayısıyla daha az karakter gösterilen bir değişiklik yaptı. Bu tasarım okunabilirliğin artması açısından yapıldı, ancak artık zaman çizelgesinde sayılar tamamen ortadan kaldırılacak.

Etkileşimler Görünmeyecek mi?

Elon Musk'ın bir X abonesinin gönderisine yanıt olarak gönderdiği X gönderisine göre X, beğeniler, yeniden paylaşımlar, yer imleri vb. gibi etkileşim sayımlarını içeren işlem düğmelerini kaldırmayı planlıyor.

Bunlar daha sonra çift hareketlerle değiştirilecek örneğin "beğenmek" yerine bir gönderiye "çift dokunma" veya "çift tıklama" gibi. Musk, bu değişikliğin nedeni olarak okunabilirliğin iyileştirilmesini gösteriyor.

Ancak bir gönderiye dokunduğunuzda veya gönderiye tıkladığınızda bu ölçümler hala görünür durumda olacaktır. Kullanıcılar bu sayıların kolayca görülebilmesi ve erişilebilir olması pazarlamacılar için yararlı bir araç olarak kullanıldığından, bunun etkileşimi nasıl etkileyeceğine dair endişelerini dile getirdiler.

X'in bu tasarımı kullanıma sunup sunmayacağı bilinmiyor ve kullanıcılarına, yani ücretli olanlara, ana zaman çizelgesinde nelerin görüntülenmesini istediklerine ilişkin bir seçenek sunup sunmayacağı da henüz bilinmiyor.

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