Elon Musk Ayrıcalık İçin Paraları Tıkır Tıkır Telegram'ın Eline Saydı

Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI tarafından geliştirilen Grok, önceleri X üzerinde (eski Twitter), sonradan bağımsız bir şekilde ulaşılabilen bir yapay zeka modeli olmuştu. Bugün ise iletişim kanallarındaki yerini almaya hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre xAI ve Telegram arasında 300 milyon dolarlık bir anlaşma imzalandı. Anlaşma, Grok'un Telegram kullanıcılarının tamamına açılmasını kapsıyor.

2025 başlarında yalnızca Premium kullanıcılara açılan Grok, şimdi ücretsiz kullanıcılar tarafından da erişilebilecek.

WhatsApp ve Instagram'daki AI Aramasına Misilleme

Meta, yapay zeka çözümlerini günlük hayata entegre etme konusunda daha hızlı davranarak hem WhatsApp hem de Instagram için AI arama çubuğunu entegre etmişti. Ancak buradan sadece arama yapılabiliyor. Telegram'ın attığı adım arama yapmak dahil pek çok aracı da beraberinde getiriyor. Bunlardan bazıları:

Sohbet özetleme

Sticker oluşturma

Linkleri analiz etme

Döküman okuma ve anlama

Moderasyon desteği

Soru-cevap desteği (sadece işletmeler kullanabilir)

xAI, Telegram'a %50 Komisyon Ödeyecek

Telegram ve xAI arasındaki anlaşmanın geçerlilik süresi bir yıl olacak. Bu süre zarfında xAI, Telegram üzerinden satın alınan her Grok Premium Aboneliği için Telegram'a %50 komisyon ödeyecek.

Grok yapay zeka botu, Telegram platformundaki uygulamalarla da entegre bir şekilde çalışacak. Dileyen kullanıcılar Grok'u sohbetlerin üst kısmına sabitleyebilecek, arama yapabilecek ve içerik ile yazı yazma görevlerinde Grok'un desteğini alabilecek.