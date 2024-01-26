Elon Musk, OpenAI Rakibi xAI'ye 6 Milyar Dolarlık Yatırım Arıyor!

Elon Musk'ın yapay zekâ sektöründe devrim yaratmayı amaçlayan xAI adlı girişiminin, 20 milyar dolar değerleme önerisiyle 6 milyar dolara varan önemli bir finansman arayışı için görüşmelerde bulunduğu bildiriliyor.

Financial Times'ın aktardığı bu gelişme, Musk'ın yapay zekâ alanında OpenAI gibi köklü firmalara rakip olabilmek için önemli bir varlık gösterme girişimlerine işaret ediyor.

Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, xAI'ın Hong Kong'daki ailelerle temas hâlinde olduğunu ve finansman girişimi için stratejik olarak Orta Doğu'daki egemen varlık fonlarını hedeflediğini açıkladı.

xAI, Yatırım Hedefini 1 Milyar Dolardan 6 Milyar Dolara Yükseltti

Söz konusu fonlama girişimi, çeşitli yatırımcıların özellikle Silikon Vadisi'nde yapay zekâ teknolojisine artan ilgiden faydalanmayı amaçlayan girişimlere önemli yatırımlar yapmasıyla, devam etmekte olan yapay zekâ yarışında kayda değer bir atılımı temsil ediyor.

Ortaya çıkan bu potansiyel 6 milyar dolarlık bağış toplama hedefi, xAI'ın ilk hedefini aşıyor, zira şirket geçen ay ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yaptığı başvuruda 1 milyar dolarlık bir hedef belirlemişti.

xAI geçen yıl OpenAI'ın ChatGPT'sine rakip olarak geliştirilen bir sohbet botu olan "Grok"un lansmanıyla gündeme gelmişti. Şimdi ise bu 6 milyar dolarlık yatırım elde edilebilirse xAI'ın bunu ne için kullanacağını hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.