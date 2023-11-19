Elon Musk'ın Babası, Oğlunun Hayatını Anlatacak Filmden Rahatsız: Peki Neden?

Bildiğiniz üzere Elon Musk'ın hayatı biyografik bir filme dönüştürülüyor. Ancak Musk'ın babası Errol Musk, film hakkında bazı endişelere sahip. Filmde kendisinin 'kötü baba' olarak tanıtılmasından çekiniyor.

Filmin Yönetmeniyle Görüşmek İstedi!

77 yaşındaki Errol Musk, Elon Musk'ın çocukluk döneminde büyük izler bıraktı. Mühendislik, pilotluk, zümrüt ticareti gibi işlerle uğraşan Errol Musk, oğlunu pek çok çocuğun hayatını kaybettiği kötü koşullardaki Güney Afrika vahşi doğa kampına göndermiş ve 10 kilo kaybetmesine neden olmuştu.

Hatta Elon Musk bir keresinde babasını “şeytanın üzerinde ayrıntısıyla düşündüğü bir plan” olarak tanımlamıştı. Musk'ın biyografisini yazan yazar Walter Isaacson da kitabında bunlardan bahsetmişti.

Elon Musk'ın hayatını anlatacak filmin bu kitaptan uyarlanıyor olması, baba Errol Musk'ı bir hayli rahatsız etti. Bu sebeple filmin yönetmeni Darren Aronofsky ile görüşmek istediğini ve yazar Walter Isaacson ile aynı hatayı yapmamasını söyledi.

"Isaacson'ın kitabı doğru değil, uzaktan yakından alakası yok. Sayın Aronofsky, eğer beni dünyaya kötü adam olarak gösterecekseniz lütfen Walter Isaacson'ın yaptığı hatayı yapmayın ve gelip benimle oturun." şeklinde bir çağrıda bulundu.

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