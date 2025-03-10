Emeklilerin 2025'te Alacağı Bayram İkramiyesi Belli Oldu

Emeklilerin ne kadar bayram ikramiyesi alacağı belli oldu. Geçtiğimiz yıllarda 3 bin TL olarak belilrlenen ve yılda iki kez bayram öncesi yatan ikramiye, bu sene yine aynı aralıklarda zamlı bir şekilde yatacak. Peki emekliler 2025'te ne kadar bayram ikramiyesi alacak? İşte detaylar!

Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Oldu?

2025 yılında emeklilere verilecek bayrak ikramiyesi yüzde 30 artırıldı ve 4 bin TL olarak açıklandı. Bayramdan önce emeklilerin hesaplarına yatırılması beklenen ikramiye ne yazık kı beklentileri karşılamadı.

İlk defa 2018 yılında uygulanmaya başlayan ve emeklilere her bayram için bin TL, yılda ise toplam 2 bin TL ikramiye verilmesini sağlayan bu uygulama, ilk yılında vatandaşların beğenisini kazanmıştı. O zaman en düşük emekli aylığı bin TL'ye yakındı ve bu çoğu emekli için bir maaş ikramiye anlamına gelliyordu.

Ancak aradan geçen zaman, enflasyon ve diğer ekonomik etkenler emekli ikramiyesinin diğer zamlarla orantısız bir şekilde geride kalmasına neden oldu. Günümüzde ise 4 bin TL çoğu emekli için bir ikramiyeden çok "bayram harçlığı" anlamını taşıyor.

Uzmanlar ise kararın arkasındaki neden olarak bütçedeki yükü gösteriyor. 3 bin TL iken bütçede 99 milyar TL'lik bir yüke neden olan emekli ikramiyesi zammın ardından 130 milyar TL'lik bir yüke dönüştü. Ancak işin bu boyutu elbette ki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve diğer hak sahiplerinin hayal kırıklığını ortadan kaldırmıyor.