Volkswagen Multivan eHybrid Türkiye'de Satışa Çıktı!

Alman otomobil markası Volkswagen, Türkiye'de çokça sevilen hafif ticari modeli Multivan'ı yeniledi. Eskiye göre artık daha fazla özellik ve konfor sunan otomobilin bir de hibrit versiyonu piyasaya sürüldü. Bugün itibariyle Türkiye'ye giriş yapan otomobilin resmi Türkiye fiyatları da açıklanmış oldu. Peki Volkswagen Multivan Hybrid teknik özellikleri ve fiyat listesi nasıl? İşte konuyla ilgili detaylar...

Volkswagen Multivan Teknik Özellikleri ve Fiyatı!

2023 yılında Volkswagen Hafif Ticari tarafından lansmanı yapılan Multivan Hybrid aradan geçen 2 yılın ardından Türkiye'ye giriş yaptı. Birçok tüketici tarafından merakla beklenen otomobil sunduğu geniş iç hacim ve konfor ile cazip bir model haline geliyor. Otomobil minibüs kalıplarından biraz daha sıyırılarak büyük bir MPV görünümüne kavuşurken teknik tarafta da yeni gelişmeler var.

Mart ayının ilk haftasında satışa sunulan hibrit model 1.5 TSI eHybrid bir üniteye sahip. Bu kombinasyon ile 245 Hp güç üreten otomobil 4MOTION 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip. Plug-in Hybrid teknolojisi sayesinde elektrik motorunda 95 kilometre menzil sunan otomobil IQ.Light LED farlara, panaromik cam tavana, Harman Kardon ses sistemine ve yarı otonom sürüş sistemine sahip.

Günlük yolculuklarda rahatlıkla menzil imkanı sağlayan elektrik motorunun yanında 130 kilometre hızların üzerinde ve bataryanın düşük şarj seviyelerinde devreye giren bir TSI motor yer almakta. Yüzde 20'den yüzde 80'e 40 kW DC şarj ile 26 dakikada şarj olabiliyor. Tek bir donanım paketi ile satışa çıkan otomobil; Multivan Style 6+1 Uzun Şasi 245 Ps DSG versiyonu ile 4 milyon 649 bin TL'ye Volkswagen yetkili satıcılarındaki yerini aldı.

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