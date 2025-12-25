Emekli Savaş Gemileri Yapay Zekaya Güç Verecek

Yapay zeka veri merkezlerinin enerji ihtiyacı her geçen gün biraz daha artıyor. Öyle ki biz pek farkında olmasak da dünya bir enerji krizinin eşiğinde. HGP Intelligent Energy isimli bir şirketin ise enerji sorununa çözümü oldukça ilginç. Şirket, emekliye ayrılmış savaş gemilerinin nükleer reaktörlerini kullanmak için başvuruda bulundu.

Emekli Savaş Gemileri Yapay Zeka Veri Merkezlerine Güç Verecek

Kelimenin tam anlamıyla bir "nükleer süper güç" olan ABD, bu teknolojiyi sadece devasa şehirlere enerji sağlamak için değil, uçak gemileri ve denizaltılarında da kullanıyor. Bu sayede söz konusu araçlar, yakıt ikmali gerektirmeden uzun yıllar boyunca kesintisiz görev yapabiliyor.

Elbette bu araçlar sonsuza kadar görev yapmıyor. Ömrünü tamamladığında ABD ordusu, nükleer gemi ve denizaltıların yakıtını boşaltıp araçları güvenli bir şekilde hurdaya çıkarıyor. HGP Intelligent Energy'nin planı da işte tam bu noktada devreye giriyor.

Şirket, Tennessee'deki yapay zeka veri merkezi projesine güç sağlamak amacıyla emekliye ayrılmış iki ABD Donanması nükleer gemisinin reaktörünü yeniden kullanmayı planlıyor. Bu kapsamda HGP, projeyi hayata geçirmek için ABD Enerji Bakanlığı ile görüşmelerini sürdürüyor.

Yeniden kullanılması planlanan iki eski reaktörün toplamda 450 ila 520 megawatt güç üretmesi öngörülüyor. Merak edenler için bu ortalama 400-600 bin haneye sahip bir şehrin enerji ihtiyacını karşılamaya yeterlidir. (Evet, yapay zeka veri merkezleri o kadar fazla enerji tüketiyor.)

İşin bir diğer ilginç noktası ise bunun maliyeti. Dönüşüm maliyetinin megawatt başına 1 ila 4 milyon dolar arasında olması bekleniyor. Bu da ortalama 1.5 ila 2 milyar dolar arası tahmini bir maliyet anlamına geliyor. Evet bu oldulkça yüksek bir meblağ.

Ancak alternatiflere göre çok daha iyi. Amazon, Google ve Microsoft gibi şirketler bir süredir yapay zeka veri merkezlerine güç vermek için mini nükleer santraller inşa etmeyi planlıyor. Sıfırdan inşa edilecek bu reaktörlerin maliyeti eski savaş gemilerinden çıkarılanlara göre çok daha yüksek olacak.

Yine de bunun yeterli olmadığını belirtmek gerek. Yapay zeka veri merkezlerinın sayısı her geçen gün artıyor ve dünya üzerinde o kadar az sayıda emekliye ayrılacak olan nükleer deniz aracı olma ihtimali olma ihtimali oldukça düşük.