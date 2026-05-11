Efsane Resident Evil Karakteri Yeni Oyunla Dönecek! İşte İlk Detaylar
Resident Evil 10 ana karakteri sızmış olabilir. Tanınmış bir kaynağın aktardığı bilgilere bakılırsa, uzun zamandır ortada olmayan bir karakter daha dönüyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Resident Evil 10 ana karakteri, sızdırılan bilgiler ile ortaya çıkmış gibi görünüyor.
- Henüz resmi bir teyit olmasa da güvenilir bir kaynağın bilgisine göre, bir diğer Redfield'ı sahnede göreceğiz.
- Capcom, tanıdık yüzleri yavaş yavaş geri döndürmeye başladı ve bu da sevindirici bir durum olacak.
Oyun sektörünün geleneği olarak, büyük markaların gelecekte çıkacak oyunları her daim merak ediliyor. Resident Evil da bu geleneği yıllardır sürdürüyor. Resident Evil Requiem çıkalı aslında fazla bir zaman olmadı, ama Resident Evil 10 ile ilgili ilk sızıntılar daha son oyun çıkmadan başlamıştı. Şimdi ise sızıntılar devam ediyor.
Resident Evil 10 ile Claire Redfield Geri Mi Dönüyor?
Resident Evil sızıntıları dendiği zaman, akla ilk olarak Aesthetic Gamer gelir. Andak bu defa karşımızda farklı bir kaynak var. İçeriden sızdırdığı bilgiler ile tanınan Stiviwonder, sıradaki ana oyun ile uzun zamandır ortalarda olmayan Claire Redfield'ın geri döneceğini bildirdi. Yani bu defa hikayenin merkezinde yeni bir karakter karşımıza çıkmayacak.
Capcom, Oyuncuları Sinir Küpü Yapan DLSS 5 Üzerinden Kendini Övdü
Capcom, Resident Evil Requiem'in ana karakteri Grace Ashcroft'ta uygulanan DLSS 5'in sebep olduğu tartışmalar hakkında açıklamada bulundu. İşte ayrıntılar!
Claire Redfield Resident Evil'ın tanınan simalarından olsa da bu zamana kadar çok fazla ön planda değildi. Kendisini ilk olarak Resident Evil 2 ile tanımıştık. Daha sonra CODE: Veronica X ve son olarak da Barry Burton ile Revelations 2 başrolünde karşımıza çıkmıştı. Yani 2015 yılındaki oyundan bu yana yüzünü gören cennetlik diyebiliriz.
Her ne kadar Resident Evil 7: Biohazard ve Village ile ağabeyi Chris Redfield karşımıza çıkmaya devam etmiş olsa da serinin diğer as karakterleri fazlası ile geri planda kalmıştı. Ancak görünen o ki sevilen karakterleri tekrardan görmeye başlayacağız. Leon Scott Kennedy'yi Resident Evil 6 sonrasında bir kez daha görmüş iken hikaye genişlemesi ile Ada Wong ismi de sık sık geçiyor. Bakalım bir diğer tanınmış karakteri yeniden görebilmemiz mümkün olacak mı?
Capcom, Efsane Oyununu Seriye Dönüştürmeyi Planlıyor
Capcom henüz çok yeni olsa da geleceği epey umut verici bir oyununu seriye dönüştürmeyi planlıyor. İşte oyuna dair merak edilen tüm ayrıntılar!
Elbette şu an için Capcom firmasından Resident Evil 10 planları hakkında bir açıklama gelmiş değil, ama iddianın olası bir şekilde doğru çıkması ile hiç şüphe yok ki oyuncular büyük bir heyecan ve sevinç yaşayacaklardır. Çünkü uzun zamandır özlenen ve yeni bir oyun ile geri dönmesi ısrarla istenen bir karakter olduğunu söyleyebiliriz.
Resident Evil 10, Yeni Nesil RE Engine Olan REX ile Geliştiriliyor Olabilir
Sızıntıda ayrıca Resident Evil 10 oyununun yeni nesil RE Engine olan REX ile geliştirildiği söyleniyor. Hatırlayacağınız üzere Capcom, RE Engine kullanımına Resident Evil 7: Biohazard ile başlamıştı. Sonrasında ise yeni Resident Evil'lara ek olarak, Devil May Cry 5, Dragon's Dogma 2 ve Monster Hunter oyunları da bu motor ile geliştirilmişti.
Resident Evil Requiem İçin Ücretsiz Mod Yayınlandı! Hemen Deneyin
Resident Evil Requiem için merakla beklenen oyun modu yayınlandı. Leon Must Die Forever olarak adlandırılan mod ücretsiz oynanabiliyor. İşte detaylar!
Şu an için bu detayların resmiyet kazanmamış olduğunu söylemekte fayda var. Haliyle de ihtiyatlı yaklaşmakta fayda var. Muhtemelen serinin yeni ana oyunu şu anda geliştirilme aşamasının erken bir safhasında ve zamanla çok fazla değişken söz konusu olabilir. Malumunuz Resident Evil Requiem için birçok kez sil baştan başlanmıştı ve bunun Resident Evil 10 için de gerçekleşmesi büyük ölçüde ihtimal dahilinde. Gelişmeleri takipte olacağız.
Editörün Yorumu
Eğer sızıntı teyit edilir ise, Capcom firmasnın uzun zamandır büyük bir özlem duyduğumuz karakterleri geri getirmesi ile serinin daha da bir canlanacağını düşünüyorum. Chris Redfield'ı gözümüzün önünden çekmeyen Japon oyun devi, şimdi yanına Leon Scott Kennedy ve Sherry Birkin'i de ekledi. Umuyorum ki yalnızca Claire Redfield değil, Ada Wong ve Jill Valentine gibi unutulmaz karakterleri de bu tabloda görürüz.