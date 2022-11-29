Emeklilik Yaşı Değişti Mi? İşte Cevabı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar, bugün milyonları bulmuş durumda. Emeklilik yaşının değişmesini bekleyen milyonlarca insan, bugün sosyal medyada patlak veren bir iddia sonrasında umutlandı.

Ekşi Sözlük'te açılan başlıkta bir kullanıcı, e-Devlet emeklilik yaş sorgulama sisteminde prim gün sayısında değişiklik yaşandığını iddia etti. Birçok kullanıcı da benzer bir sorunla karşılaştı. Ancak durum sanıldığı gibi olmayabilir.

E-Devlet'te Sorun Yaşandı

Birçok kullanıcı e-Devlet üzerinden sorgulama yaptığında prim günlerinin değişmiş olduğunu gördü. Bu durumda emeklilik yaşının değiştiği varsayımı yapıldı. Ancak en azından şimdilik bu durum gerçeği yansıtmıyor gibi görünüyor.

Sabah saatlerinde e-Devlet üzerinde gerçekleşen bir sorun sonrasında 30 dakikalık hizmet kesintisi yaşandı. Bu süre zarfında ve gün içerisinde e-Devlet sistemine erişmeye çalışan kullanıcılar, prim günlerini farklı değerlerde gördü.

Şimdilik yetkili makamlardan emeklilik yaşının değişmesi hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Kullanıcıların farklı sonuçlar almasının sebebi, e-Devlet üzerinde yaşanan sorunla alakalı olabilir.

Bazı kullanıcılar, e-Devlet üzerinde bulunan "Çalışma Hayatım" sistemindeki verilerin yanıltıcı olabileceğini, SGK Tescil ve Hizmet Dökümü hizmetine başvurulması gerektiğini belirtti.