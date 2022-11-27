Motorine Dev İndirim Geliyor

Akaryakıt fiyatları, geride bıraktığımız aylarda yüksek oranlarda zamlanmıştı. Birçok araç kullanıcısı, zamlı fiyatlardan etkilendi. Bugün dizel araç kullanıcıları için sevindiren haber geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarında önemli indirimler yapılacak.

En son cuma günü yapılan motorin indirimlerinden sonra 27 Kasım gece yarısından itibaren bir indirim müjdesi daha verildi. Cuma günü gelen 95 kuruşluk indirime ekstra olarak litre başına 82 kuruşluk indirim bekleniyor.

2022 Motorin Fiyatları Düşüşe Geçti

Benzin tarafında fiyatlar hala yüksek seviyede seyretse de dizel kullanıcıları, önümüzdeki haftadan itibaren rahat bir nefes alacak. Yakıt fiyatlarına gelen indirimlerin pompa fiyatlarına da yansııyacağı düşünülüyor.

Motorin indirimleri sonrasında İstanbul'da rastlanan ortalama motorin fiyatının 23,89 TL seviyesinden 23,07 TL seviyesine gerilemesi bekleniyor.

Motorinde kayda değer indirimler yaşansa da şimdilik LPG ve Benzin için indirim beklenmiyor.

28 Kasım İndirimli Motorin Fiyatları

İstanbul: 23,07 TL

İzmir: 23.25 TL

Ankara: 23.21 TL