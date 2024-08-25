eMilli Takımımız FIFAe Dünya Kupası'na Katılacak: Football Manager Üzerinden Düzenlenen Turnuva Yakında Başlıyor!

Son yıllarda gittikçe popülerleşen e-spor turnuvalarını futbolla harmanlamak isteyen FIFA'nın tarihinde ilk kez düzenleyeceği FIFAe Dünya Kupası'na Türkiye'nin de dahil olacağı açıklandı. Detaylar haberde.

Türkiye'nin De Katılacağı İlk FIFAe Dünya Kupası Yakında Başlıyor!

FIFA'nın tarihinde ilk kez düzenleyeceği FIFAe Dünya Kupası turnuvasına günler kala, etkinlikle ile ilgili olarak TFF'den önemli bir açıklama geldi. Federasyon Türkiye eMilli takımımızın da turnuvada boy göstereceğini resmen duyurdu. Sports Interactive ve FIFA'nı ortak çalışmasıyla düzenlenecek organizasyon, hepimizin yakından tanıdığı ünlü futbol menajerliği oyunu Football Manager üzerinden gerçekleştirilecek.

Futbolun ve dijital dünyanın en iyilerinin bir araya geleceği belirtilen bu turnuvada, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerden katılım sağlayan Football Manager oyuncuları 100 bin dolarlık büyük ödülü kazanabilmek adına mücadele edecek. Milli takımımızın da boy göstereceği turnuva, 28 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında İngiltere'nin Liverpool kentinde gerçekleştirilecek.

Tarihte ilk kez düzenlenecek turnuvanın elçiğini FIFA'nın Küresel Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger üstlenecek. Efsanevi teknik direktör yeni turnuva ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu yarışma, yalnızca oyun mekaniklerinde ustalaşmayı değil, aynı zamanda derinlemesine futbol bilgisini de gerektiriyor. Bu nedenle, dünya çapındaki en iyi koçların bu etkinlikte yarışmasını ve futbol yönetimi ile yetenek geliştirmeye katkıda bulunmasını sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce eMilli takımımız FIFAe Dünya Kupası turnuvasında başarılı olabilecek mi? Yorumlarda buluşalım...