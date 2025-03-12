Samsung Batıyor mu? En Büyük Çip Üreticileri Açıklandı

2024'ün son çeyreği itibarıyla dünyanın en büyük çip üreticileri belli oldu. Tayvan merkezli TSMC pazar payını artırırken, en büyük rakibi ise gerilemeye devam etti. Peki pazarda son durum ne? Şirketler kaç para kazandı? İşte tüm bilmeniz gerekenler...

TSMC, Liderliğini Sürdürüyor

Teknoloji pazar araştırma şirketi TrendForce tarafından paylaşılan verilere göre TSMC, yüzde 67.1 pazar payıyla liderliği elinde tutuyor. Firmanın geliri ise bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 14.1 artarak 26.85 milyar dolara çıktı. Şirketin büyüme kaydetmesindeki en önemli etkenler ise yapay zeka sunucularına ve amiral gemisi telefon işlemcilerine olan talebin artması. Peki Samsung ne durumda?

TSMC’nin en büyük rakibi olan Samsung, dördüncü çeyrekte yüzde 8.1’lik pazar payıyla ikinci sıradaki yerini korudu. Ancak bu oran, üçüncü çeyrekte yüzde 9.1 seviyesindeydi. Yani şirket yüzde 1’lik bir kayıp yaşadı. Güney Kore merkezli devin geliri de yüzde 1.4 düşerek 3.26 milyar dolara geriledi.

Samsung’un bu gerilemesinin arkasında mevcut müşterilerini elde tutmakta yaşadığı zorluklar ve yeni müşterilerden beklediği geliri elde edememesi yatıyor. Özellikle Çinli rakiplerin giderek daha agresif hale gelmesi, Samsung’un pazardaki konumunu korumasını giderek zorlaştırıyor.

Öte yandan son yıllarda giderek büyüyen Çinli SMIC ise pazar payını yüzde 5.5 seviyesine çıkarmayı başardı. Samsung ile arasındaki farkı giderek kapatan şirket, önümüzdeki çeyreklerde öne geçebilir.

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