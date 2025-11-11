Huawei Hükmediyor! Katlanabilir Telefon Pazarında Lider Belli Oldu

Akıllı telefon pazarında artık sadece standart modeller değil, katlanabilir modeller de hızla öne çıkıyor. Yenilikçi yapıları ve pratik kullanım avantajları sayesinde bu cihazlara olan ilgi her geçen yıl artıyor. Üreticiler ise büyüyen pastadan pay alabilmek için sürekli yeni modeller piyasaya sürüyor. Peki katlanabilir telefon pazarında son durum ne? Çin’de en çok satan markalar açıklandı.

En Çok Satan Katlanabilir Akıllı Telefon Markaları

Teknoloji pazar araştırma şirketi IDC’nin açıkladığı son verilere göre Huawei, Çin’deki katlanabilir telefon pazarının yüzde 68,90’lık kısmını elinde tutarak açık ara lider konumda bulunuyor. Son yıllarda hızla büyüyen marka, satış stratejisi ve yeni modelleriyle rekabeti daha da kızıştırmayı başarıyor.

Bir zamanlar Huawei bünyesinde faaliyet gösteren ancak bugün bağımsız bir marka olarak yoluna devam eden Honor, yüzde 11,20 pazar payıyla listenin ikinci sırasında yer alıyor. Onu yüzde 5,00 pay ile vivo takip ederken, OPPO yüzde 4,90, Samsung ise yüzde 4,30 ile sırasıyla dördüncü ve beşinci sırayı paylaşıyor. Geriye kalan diğer üreticilerse katlanabilir telefon pazarının yüzde 5,80'ini elinde tutuyor.

En çok satan katlanabilir akıllı telefon markaları şu şekilde sıralandı:

Sıra Marka Pazar Payı 1 Huawei %68,90 2 Honor %11,20 3 vivo %5,00 4 OPPO %4,90 5 Samsung %4,30 6 Diğerleri %5,80

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir marka var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.