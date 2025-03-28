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Telefonların Kalbini Bu Firmalar Üretiyor: Dünyanın En Büyük Mobil İşlemci Şirketleri Açıklandı

Dünyanın en büyük mobil işlemci üreticileri belli oldu. 2024'ün dördüncü çeyreğine ilişkin yayınlanan rapor, pazardaki son durumu gözler önüne serdi.

Emir Yasin Bolat
Emir Yasin Bolat -

Akıllı telefon ve tabletlerin performansını belirleyen işlemciler, teknoloji dünyasının en kritik rekabet alanlarından biri durumunda. Bu rekabet öyle yoğun ki sektörde pek çok büyük oyuncu kıyasıya yarışıyor. Peki mobil işlemci pazarının lider firmaları hangileri? Kısa süre önce yayınlanan bir pazar araştırma raporu, bu soruya cevap verdi. İşte dünyanın en büyük mobil işlemci üreticileri!

Dünyanın En Büyük Mobil İşlemci Üreticileri (2024 Q4)

Pazar araştırma şirketi Counterpoint tarafından 2024'ün dördüncü çeyreğine ilişkin yayınlanan rapora baktığımızda ilk sırada MediaTek'i görüyoruz. Tayvan merkezli firmanın pazar payı yüzde 34 olarak açıklandı. Onun hemen ardında yer alan Apple ise sektörün yüzde 23'ünü elinde tutuyor.

ABD merkezli yarı lietken devi Qualcomm, yüzde 21 pazar payıyla üçüncü sıraya adını yazdırdı. Bir önceki çeyrekte ikinci olan şirket, bir sıra geriye düştü. Öte yandan dördüncü ve beşinci ise sırasıyla UNİSOC ve Samsung olarak belirtildi. En büyük mobil işlemci üreticileri şu şekilde sıralandı;

Marka 2024 Q3 2024 Q4
MediaTek 37% 34%
Apple 15% 23%
Qualcomm 25% 21%
UNISOC 13% 14%
Samsung 5% 4%
HiSilicon (Huawei) 4% 3%
Diğerleri 1% 1%

 

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