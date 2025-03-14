MediaTek'in Yeni Performans Canavarı İşlemcisinin Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Teknoloji dünyasının önde gelen mobil işlemci üreticilerinden MediaTek, şu sıralar Dimensity 9400+' isimli yeni amiral gemisi işlemcisini piyasaya sürmek için son hazırlıklarını yapıyor. Dimensity 9400'ün yeni versiyonu, uzun bir süredir AnTuTu rekoru kıran yüksek performansıyla konuşuluyordu. Bugün ise merakla beklenen yeni yonga setinin çıkış tarihi şirket tarafından resmen duyuruldu.

MediaTek tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni Dimensity 9400+ 11 Nisan tarihinde düzenlenecek Dimensity Developer Conference etkinliğinde resmen tanıtılacak. Peki 5G bağlantı teknolojisi ve yapay zeka desteğiyle öne çıkan yeni işlemci neler sunacak ve ilk olarak hangi telefonlara güç verecek?

MediaTek Dimensity 9400+ Özellikleri

11 Nisan'da resmen tanıtılacak yeni Dimensity 9400+ modeli, geçen yıl tpiyasaya sürülen Dimensity 9400 ile oldukça benzer mimariye ev sahipliği yapacak.Öte yandan yeni yonga seti, 3.62 GHz hızlı selefine kıyasla 3.7 GHz hızında Cortex-X925 süper çekirdeğiyle birlikte gelecek. Gelişmiş yapay zeka desteği ile daha yüksek ve verimli bir işlem gücüne sahip olan işlemci, 5G bağlantı teknolojisini de destekleyecek.

Yeni amiral gemisi yonga setinin, ilk etapta yaklaşan bazı üst düzey akıllı telefon modellerine güç vermesi bekleniyor. Sızıntılara göre, bu modellerin Oppo Find X8S ve Vivo X200S olabileceği belirtiliyor. Lansman tarihi yaklaştıkça yeni işlemci ile ilgili daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz yeni MediaTek Dİmensity 9400+ hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...