Dünyanın En Büyük Oyun Şirketleri Açıklandı! Rockstar Games Kaçıncı?
Dünyanın en büyük oyun şirketleri belli oldu. Bilindik firmalar, ilk sıralara yerleşti. Peki zirvedeki hangi şirket yer aldı? İşte sıralama...
Oyun sektörü son yıllarda büyük bir dönüşüm geçirdi ve bu değişim, en büyük oyun şirketlerinin sıralamasını da yeniden şekillendirdi. Dev firmalar, daha fazla kazanç elde edebilmek için stratejilerini güncellerken, sektördeki rekabet her zamankinden daha çetin hale geldi. Peki şu anda en büyük oyun şirketleri hangileri? İşte piyasa değeri açısından dünyanın en büyük oyun devleri…
En Büyük Oyun Şirketleri
Son paylaşılan verilere göre Microsoft, 2.909 trilyon dolarla dünyanın en büyük oyun şirketi konumunda. Tabii bu noktada firmanın sadece oyunla kalmayıp yazılım, bulut bilişim, sunucu hizmetleri, yapay zeka ve donanım gibi pek çok alanda faaliyet gösterdiğini belirtmek gerekiyor. Bu da onu lider yapan önemli bir faktör.
Dünyanın en büyük ikinci oyun şirketi olan Tencent, 626.55 milyar dolarlık piyasa değeriyle zirveye yakın konumunu koruyor. Onu 148.08 milyar dolarlık değeriyle Sony takip ederken, Nintendo 81.82 milyar dolarla dördüncü sırada yer alıyor. Listenin devamında ise Sea (Garena), NetEase, Roblox, Electronic Arts ve Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two Interactive gibi devler bulunuyor.
En büyük oyun şirketleri şu şekilde sıralandı;
|Sıra
|Şirket
|Piyasa değeri
|1
|Microsoft
|2.909 trilyon dolar
|2
|Tencent
|626.55 milyar dolar
|3
|Sony
|148.08 milyar dolar
|4
|Nintendo
|81.82 milyar dolar
|5
|Sea (Garena)
|76.05 milyar dolar
|6
|NetEase
|68.00 milyar dolar
|7
|Roblox
|37.14 milyar dolar
|8
|Electronic Arts
|36.31 milyar dolar
|9
|Take 2 Interactive
|35.84 milyar dolar
|10
|Aristocrat
|27.52 milyar dolar
|11
|Bandai Namco
|21.94 milyar dolar
|12
|Konami Holdings
|15.55 milyar dolar
|13
|Nexon
|11.04 milyar dolar
|14
|Krafton
|10.96 milyar dolar
|15
|GameStop
|10.79 milyar dolar
|16
|Capcom
|9.97 milyar dolar
|17
|Unity Software
|9.59 milyar dolar
|18
|International Games System
|7.97 milyar dolar
|19
|Kingsoft
|7.76 milyar dolar
|20
|Zhejiang Century Huatong
|7.04 milyar dolar
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? İlk 20 sıralamasında görmeyi beklediğiniz bir şirket var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.