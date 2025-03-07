Dünyanın En Büyük Oyun Şirketleri Açıklandı! Rockstar Games Kaçıncı?

Oyun sektörü son yıllarda büyük bir dönüşüm geçirdi ve bu değişim, en büyük oyun şirketlerinin sıralamasını da yeniden şekillendirdi. Dev firmalar, daha fazla kazanç elde edebilmek için stratejilerini güncellerken, sektördeki rekabet her zamankinden daha çetin hale geldi. Peki şu anda en büyük oyun şirketleri hangileri? İşte piyasa değeri açısından dünyanın en büyük oyun devleri…

En Büyük Oyun Şirketleri

Son paylaşılan verilere göre Microsoft, 2.909 trilyon dolarla dünyanın en büyük oyun şirketi konumunda. Tabii bu noktada firmanın sadece oyunla kalmayıp yazılım, bulut bilişim, sunucu hizmetleri, yapay zeka ve donanım gibi pek çok alanda faaliyet gösterdiğini belirtmek gerekiyor. Bu da onu lider yapan önemli bir faktör.

Dünyanın en büyük ikinci oyun şirketi olan Tencent, 626.55 milyar dolarlık piyasa değeriyle zirveye yakın konumunu koruyor. Onu 148.08 milyar dolarlık değeriyle Sony takip ederken, Nintendo 81.82 milyar dolarla dördüncü sırada yer alıyor. Listenin devamında ise Sea (Garena), NetEase, Roblox, Electronic Arts ve Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two Interactive gibi devler bulunuyor.

En büyük oyun şirketleri şu şekilde sıralandı;

Sıra Şirket Piyasa değeri 1 Microsoft 2.909 trilyon dolar 2 Tencent 626.55 milyar dolar 3 Sony 148.08 milyar dolar 4 Nintendo 81.82 milyar dolar 5 Sea (Garena) 76.05 milyar dolar 6 NetEase 68.00 milyar dolar 7 Roblox 37.14 milyar dolar 8 Electronic Arts 36.31 milyar dolar 9 Take 2 Interactive 35.84 milyar dolar 10 Aristocrat 27.52 milyar dolar 11 Bandai Namco 21.94 milyar dolar 12 Konami Holdings 15.55 milyar dolar 13 Nexon 11.04 milyar dolar 14 Krafton 10.96 milyar dolar 15 GameStop 10.79 milyar dolar 16 Capcom 9.97 milyar dolar 17 Unity Software 9.59 milyar dolar 18 International Games System 7.97 milyar dolar 19 Kingsoft 7.76 milyar dolar 20 Zhejiang Century Huatong 7.04 milyar dolar

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? İlk 20 sıralamasında görmeyi beklediğiniz bir şirket var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.