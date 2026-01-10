Türkiye İlk 3'te! En Çok Altın Rezervine Sahip Ülkeler Belli Oldu!

Dünya Altın Konseyi’nin (WGC) yayımladığı 2025 yıl sonu verileri ülkelerin altın rezervlerindeki güncel tabloyu ortaya koydu. Açıklanan rakamlar 2025 yılında yapılan alımları değil merkez bankalarının kasalarında bulunan toplam altın rezervlerini gösteriyor. Liste hangi ülkelerin altını stratejik bir güvence olarak öne çıkardığını net biçimde ortaya koyuyor. İşte detaylar...

2025 Yılı Sonu İtibariyle En Fazla Altın Rezervine Sahip Ülkeler!

Çin: 2 bin 304 ton

Hindistan: 880 ton

Türkiye: 641 ton

Polonya: 543 ton

Özbekistan: 361 ton

Kazakistan: 325 ton

Azerbaycan: 185 ton

Brezilya: 172 ton

Çek Cumhuriyeti: 67 ton

Katar: 10 ton

Listenin zirvesinde yer alan Çin uzun süredir sürdürdüğü rezerv çeşitlendirme politikasının sonucu olarak açık ara liderliğini koruyor. Çin’i Hindistan ve Türkiye takip ederken, Türkiye’nin 641 tonluk rezervi son yıllarda uygulanan merkez bankası stratejilerinin somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Ancak bu verilerin açıklaması yapmak gerekiyor. Zira söz konusu rakamlar, 2025 yılı içinde yapılan altın alımlarını değil ülkelerin yıllar boyunca biriktirdiği toplam altın stoğunu temsil ediyor.

Dünyadaki tüm merkez bankalarının yıllık net altın alımlarının toplamı yaklaşık 1000 ile 1100 ton seviyesinde gerçekleşirken tek bir ülkenin yüzlerce ton altını yalnızca bir yılda satın alması ekonomik olarak mümkün görülmüyor.

