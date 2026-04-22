Apple, iPhone'larda 200 MP Kamera İçin Düğmeye Bastı! Tarih Netleşti

Son dönemlerde Apple’ın Çinli üreticilere benzer şekilde iPhone modellerinde 200 MP kamera kullanmayı planladığı sıkça gündeme geliyordu. Bu konuyla ilgili bugüne kadar pek çok iddia ortaya atılmıştı. Ancak kısa süre önce paylaşılan yeni bir sızıntı, bu beklentileri düşürdü. İşte ayrıntılar...

Apple, 200 MP Kameralı iPhone'u Ne Zaman Çıkaracak?

Akıllı telefon dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station’a göre Apple, 200 MP kamera sensörü üzerinde testlere başlamış durumda. Ancak bu çalışmaların henüz çok erken aşamada olduğu ve bu teknolojinin 2028’den önce bir iPhone modelinde karşımıza çıkmasının pek olası olmadığı ifade ediliyor.

Digital Chat Station tarafından paylaşılan son bilgiler, geçtiğimiz aylarda ortaya atılan iddialarla da örtüşüyor. Buna göre Apple’ın 200 MP kamerayı ilk kez 2028'de çıkacak iPhone 21 serisiyle birlikte sunacağı söyleniyor. Tabii serinin standart modelinde yer alması pek muhtemel değil. Bu nedenle iPhone 21 Pro ve Pro Max'te yer alması kuvvetle muhtemel.

Bilindiği üzere Apple, iPhone’larda kullanılan kamera sensörlerini kendisi üretmiyor ve Sony gibi iş ortaklarından tedarik ediyor. Peki teknoloji devi, 200 MP kamerayı hangi üreticiden alacak?

Apple, 200 MP Kamerayı Hangi Üreticiden Alacak?

Şirket içinden sızan bilgilere göre Apple, 200 MP kamera sensörünü hangi üreticiden tedarik edeceğine henüz karar vermiş değil. Bu noktada Sony ve Samsung’un öne çıkan adaylar arasında yer aldığı ifade ediliyor. Ancak bu kararın kısa süre içinde verilmesi beklenmiyor.

200 MP Kameralı Telefonlar Neler?

Son yıllarda özellikle Asya'lı akıllı telefon üreticileri, 200 MP kameralı modelleri peş peşe piyasaya sürüyor. Samsung Galaxy S26 Ultra, Xiaomi 17 Ultra, vivo X300 Pro ve Redmi Note 15 Pro gibi cihazlar en dikkat çeken örnekler arasında. Hatta OPPO, kısa süre önce tanıttığı Find X9 Ultra modelinde çift 200 MP kamera kullanarak çıtayı daha da yukarı taşıdı. Görünüşe göre Apple da birkaç yıl içinde bu üreticiler arasına dahil olacak.

Apple, Neden 200 MP Kameraya Geçişte Gecikti?

Apple’ın 200 MP kamera teknolojisine geçişte yavaş kalmasının arkasında birkaç sebep var. Bunların başında firmanın megapiksel değerinden ziyade yazılım optimizasyonu ve görüntü işleme teknolojilerine önem veriyor olması geliyor. Bu sayede Apple, 48 MP gibi daha düşük görünen sensörlerle bile oldukça kaliteli fotoğraflar sunabiliyor.

Öte yandan yüksek megapiksel değerleri bazı dezavantajları da beraberinde getiriyor. Daha büyük dosya boyutları depolama alanını hızlı tüketirken, işlemciye daha fazla yük bindiriyor ve bu doğrultuda pil tüketimini artırıyor. Apple ise kullanıcı deneyimini olumsuz etkilememek için dikkatli ve yavaş ilerliyor.

Ayrıca şirketin yeni teknolojileri genellikle geç ancak en iyi haliyle sunduğunu da unutmamak gerekiyor. Apple, bir özelliği aceleyle sunmak yerine çoğu zaman yazılımla en iyi şekilde optimize ederek kullanıcılarla buluşturmayı tercih ediyor.

Editörün Yorumu

Apple’ın 200 MP kamera konusunda geç kaldığını düşünenlerdenim. Ancak bir yandan da şirketin yeni teknolojileri aceleye getirmek yerine en iyi haliyle sunma planını göz önünde bulundurduğumda bunun Apple için oldukça normal bir durum olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden teknoloji devinden beklentilerim oldukça yüksek.

iPhone modelleri zaten yazılım optimizasyonu sayesinde son derece başarılı fotoğraflar çekebiliyor. 200 MP çözünürlüğünde bir kamerayla birlikte nasıl bir sonuç ortaya koyacaklarını gerçekten merak ediyorum. Bunu hep birlikte göreceğiz.