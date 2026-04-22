Huawei'nin 7 İnç Ekranlı Telefonu Ortaya Çıktı! Devasa Bataryası Olacak

Çinli teknoloji devi Huawei, orta segment akıllı telefon pazarındaki gücünü artırmak için ürün yelpazesini genişletmeyi sürdürüyor. Kısa süre önce Enjoy 90 Pro Max modelini tanıtan şirketin şimdi de yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı konuşuluyor. Son sızıntılar bu modele dair ilk detayları da gün yüzüne çıkarmış durumda. İşte ayrıntılar...

Huawei’nin 7 İnçlik Yeni Telefonu Neler Sunacak?

Akıllı telefon pazarının güvenilir sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station, söz konusu modelle ilgili ilk detayları paylaştı. Buna göre henüz ismi bilinmeyen yeni orta segment telefon, yaklaşık 7 inç büyüklüğünde dev bir ekranla gelecek.

Bu panel 1.5K çözünürlük sunarken, yenileme hızının da oldukça yüksek olması bekleniyor. Kesin değer henüz açıklanmamış olsa da mevcut bilgiler, cihazın özellikle video izleme ve oyun deneyiminde oldukça iddialı olacağını gösteriyor.

Bununla beraber 7 inçli yeni akıllı telefonun Kirin 8 serisi bir işlemciden güç alacağı söyleniyor. Bu yonga seti henüz net olarak bilinmese de PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Mobile Legends gibi popüler mobil oyunlarda akıcı bir deneyim sunması bekleniyor.

Son olarak yeni modelin markanın son çıkan telefonu Enjoy 90 Pro Max’e kıyasla çok daha büyük bir bataryayla geleceği ifade ediliyor. Hatırlatmak gerekirse bu model 8.500 mAh mAh bataryaya sahipti. 7 inç ekranlı yeni telefonda ise 9.000 hatta 10.000 mAh seviyesinde bir batarya görmemiz muhtemel. Bu da telefonun tek şarjla çok uzun süre kullanılabileceği anlamına geliyor.

Yeni Huawei Telefon Ne Zaman Tanıtılacak?

Huawei’nin yeni telefonuyla ilgili detaylar şimdilik oldukça sınırlı. Ancak ortaya çıkan benzer orta segment cihazlara bakıldığında ilk sızıntıların ardından genellikle birkaç ay içinde tanıtıldıkları görülüyor. Bu nedenle söz konusu telefonun da yıl bitmeden resmi olarak duyurulması bekleniyor. Yine de kesin tarih için Huawei’den gelecek açıklamayı beklemekte fayda var.

Editörün Yorumu

Ben yeni bir akıllı telefon satın alırken en çok performansına ve tek şarjla ne kadar süre kullanılabildiğine dikkat ediyorum. Hatta kamera tarafı zayıf olsa bile uzun pil ömrü sunan bir modeli tercih edebilirim. Huawei’nin yeni telefonu da özellikle batarya kapasitesiyle öne çıkacak gibi görünüyor. Hatta belki şarjı en uzun giden telefonlar arasına bile girebilir. Bunu hep birlikte göreceğiz.