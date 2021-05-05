En Çok Aşı Yapan Ülkeler Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada?

En çok aşı yapan ülkeler belli oldu. İlk sırada Çin yer almayı başardı. Peki, Türkiye, en fazla koronavirüs aşısı yapan ülkeler listesinde kaçıncı sırada yer alıyor? Konu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

En Çok Aşı Yapan Ülkeler Listesi

Çin – 279 milyon 900 bin Amerika Birleşik Devletleri – 246 milyon 780 bin Hindistan – 156 milyon 80 bin İngiltere – 50 milyon 90 bin Brezilya 43 milyon 960 bin Almanya – 30 milyon 150 bin Türkiye – 24 milyon 12 bin Fransa 22 milyon 410 bin İtalya – 21 milyon 160 bin Endonezya – 20 milyon 170 bin Rusya – 20 milyon 110 bin Meksika – 18 milyon 470 bin İspanya – 17 milyon 130 bin Şili – 14 milyon 850 bin Kanada – 14 milyon 50 bin Polonya – 12 milyon Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) – 10 milyon 670 bin İsrail – 10 milyon 470 bin

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken aşılama çalışmaları uzun süredir devam ediyor. Bu zamana kadar dünya genelinde 154 milyon kişi yeni tip koronavirüse yakalandı. 3,23 milyon kişi ise COVID-19 nedeni ile hayatını kaybetti.

Aşılar, COVID-19 salgınını sonlandırma konusunda büyük bir rol oynuyor. Dünyanın dört bir noktasında aşılama çalışmaları devam ediyor. Peki, en fazla aşı yapan ülkeler neler? NTV'deki habere göre Çin, 279 milyon 900 bin doz aşı ile ilk sırada yer almayı başardı. İkinci sırada ise 246 milyon 780 bin doz ile Amerika Birleşik Devletleri bulunuyor.

Listenin üçüncü sırasında 156 milyon 80 bin doz ile Hindistan yer alırken dördüncü sırada ise 50 milyon 90 bin doz ile İngiltere konumlandı. Türkiye, en fazla aşı yapan ülkeler arasında 7. sırada yer aldı. Ülkemizde toplamda 24 milyon 12 bin doz aşının uygulandığı bilgisi bulunuyor.

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