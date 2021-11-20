Twitter Türkiye'de En Çok Beğenilen Squid Game Tweeti Belli Oldu

Popüler sosyal medya hizmeti, film ve dizi paylaşımları ile ilgili bazı istatistiki bilgiler paylaştı. Paylaşılan bilgiler ile birlikte Türkiye'de en çok beğenilen Squid Game tweeti belli oldu. Popüler tweetin bir futbol takımının hesabına ait olduğu açıklandı.

Geçtiğimiz aylarda yayımlanan Squid Game isimli yapım, kısa süre içerisinde tüm dünyada oldukça büyük bir popülerliğe sahip oldu. Aksiyon, gizem ve dram ögelerine sahip olan dizi, büyük bir başarının altına imza atmayı başardı.

En Çok Beğenilen Squid Game Tweeti Açıklandı

Squid Game'in yayımlanmasının hemen ardından Twitter isimli sosyal medya hizmetinde kullanıcıların büyük bir kısmı söz konusu dizi ile ilgili konuştu. Peki, Kore dizisi ile ilgili en popüler tweet hangi hesaba ait? Sputnik'teki habere göre Twitter bazı istatistiki bilgiler paylaştı. Yapılan paylaşım ile birlikte en çok beğenilen tweet de belli oldu.

Türkiye'de Squid Game hakkında en fazla konuşulan hesabın Galatasaray takımına ait olduğu belirtildi. Galatasaray, en çok beğeni ve retweet alan paylaşımı derbi maçı öncesi yaptı. Paylaşımda dizinin şeker kalıbı oyununa atıfta bulunuldu. Futbol takımı söz konusu paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye’de bu bölümü geçebilen ilk ve tek kulübüz."

Türkiye’de bu bölümü geçebilen ilk ve tek kulübüz. 😎 #SquidGame pic.twitter.com/XzARSNx3Ak — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 15, 2021

Türkiye'de Squid Game dizisi hakkında en çok tweet atan grubun yüzde 37 oran ile 18-24 yaş aralığındaki gençler olduğu açıklandı. Bu oranı yüzde 35,7 ile 25,34 yaş grubu takip etti. Televizyon şovlarına ilişkin video paylaşımlarının görüntülenme sayısında ciddi oranda artışın yaşandığı belirtildi.

Paylaşılan verilere göre popüler sosyal medya platformunda her saniyede dizi ve filmler ile ilgili 6 adet tweet atılıyor. Bu, kullanıcıların oldukça büyük bir kısmının dizi ve filmler hakkındaki düşüncelerini sosyal medya platformu üzerinden diğer insanlar ile paylaştığını gözler önüne seriyor.

Yayımlanan rapora göre Squid Game'in yanı sıra Güney Kore yapımı dizi, film ve çizgi romanlar da en çok konuşulan konular arasında yer aldı. K-pop, her sene olduğu gibi bu yıl da Twitter'ın gündeminde yer almayı başardı. Kore kültürüne ilişkin en popüler Twitter içerikleri arasında Kingdom, Itaewon Class, True Beauty, Vincenzo'nun da yer aldığı ifade edildi.