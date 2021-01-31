En Çok Değiştirilen İsim ve Soyisim Açıklandı!

En çok değiştirilen isim ve soyisim belli oldu. Mahkeme kararı olmadan ad ve soyad değişikliği imkanı getirildiği tarihten bu zamana kadar toplamda 124 bin 32 kişi ismini, 260 bin 157 kişi ise soyismini değiştirdi. Peki en çok düzeltilen isim ve soyisim ne oldu? Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

En Çok Değiştirilen İsim ve Soyisim Nedir?

İsimler bazen nüfusa yanlış yazılabiliyor veya vatandaşlar kendilerine verilen ismi kullanmak istemeyebiliyor. 2017 yılında yapılan düzenleme ile beraber isim ve soyisim mahkeme kararı olmadan değiştirilebiliyor. Paylaşılan bilgilere göre yaklaşık 385 bin kişi bu haktan yararlandı. 2017 yılından bu zamana kadar 260 bin 157 kişi soyadını değiştirirken 124 bin 32 kişi ise ismini değiştirdi.

Geçtiğimiz yıllarda faaliyete geçen uygulama kapsamında en çok rabiye ismi değiştirildi. 895 bin kişi, “Rabiye” ismini “Rabia” olarak düzelttirdi. En çok değiştirilen adlar arasında Hava, Esme, Yunis ve Ümüt de yer aldı. En çok değiştirilen soyadlarının ilk sırasında ise “Çoşkun” yer aldı. Vatandaşlar “Çoşkun” soyadını “Coşkun” olarak değiştirdi.

Yazım hatası yer alan veya toplum tarafından komik bulunduğu değerlendirilen ad ve soyadların mahkeme kararı olmadan değiştirilmesine olanak sağlayan uygulama, 6 Aralık 2022 tarihinde sona erecek. Belirtilen tarihe kadar mahkeme kararı olmaksızın belirli nedenlerden dolayı isminizi ve soyisminizi düzelttirebilirsiniz.

2020’de Doğan Bebeklere En Çok Hangi İsimler Verildi?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz haftalarda 2020’de doğan bebeklere en çok verilen isimlerini açıklamıştı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 2020 verilerine göre geçtiğimiz yıl ülkemizde 559.753 erkek, 531.390 kız bebek dünyaya geldi.

2020 yılında dünyaya gelen 1.091.143 bebek içerisinden erkek bebeklerin 7.540’ına Yusuf, 6.236’sına Miraç, 6.222’sine Eymen ismi verildi. 1.091.143 bebek içerisinden kız bebeklerin 11.179’una Zeynep, 7.316’sına Elif, 6.335’ine Defne ismi verildi. 2020 yılında bazı isimler sadece tek bir bebeğe verildi. Bunların içinde Zeynep Göknil, Seyyah Devrim, Açela Nur, Yüsra Çiğdem, Abbas Efe, Alpargu isimleri yer aldı.