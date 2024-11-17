Katlanabilir Akıllı Telefon Pazarında En Çok Ürün Satan Markalar Belli Oldu: Samsung Tekrardan Zirvede!

Her geçen gün yeni bir markanın yeni ürünü ile karşımıza çıkan katlanabilir akıllı telefon pazarı, talep gördüğü kitlesini büyütmeye devam ediyor. Son olarak yeni pazar ile ilgili paylaşılan veriler, hangi markanın daha çok katlanabilir akıllı telefon satışı yaptığını gözler önüne serdi. Detaylar haberde.

Samsung, 2024'te Katlanabilir Akıllı Telefon Pazarının Lideri Oldu

Teknoloji dünyasına yönelik kapsamlı araştırmalarıyla bilinen IDC, 2024'ün üçüncü çeyreğine ilişkin katlanabilir akıllı telefon pazarı ile ilgili verilerini paylaştı. Paylaşılan verilerle birlikte pazarın en çok satış yapan markaları da gün yüzüne çıktı.

IDC tarafından paylaşılan verilere göre, katlanabilir akıllı telefon pazarının öncüsü Samsung, uzun bir süredir sallantıda olduğu liderlik koltuğunu korumakla kalmayıp yılın üçüncü çeyreğinde sektörü domine etti. Pazardaki satışlarının yüzde 51.2'sine ev sahipliği yapan Samsung'u, yüzde 15'lik pazar payıyla Motorola takip ediyor. Listenin üçüncü sırasındaki Huawei, yüzde 13.2 dördüncü Xiaomi ise yüzde 6,3 oranda satış başarısı yakaladı.

Öte yandan IDC, 2024 yılının ilk üç çeyreğinde satılan katlanabilir akıllı telefonların yüzde 46 ile nereydeyse yarısının Çin'de gerçekleştiğini açıkladı. Verilere göre kalbinin Çin pazarında attığı sektör, tüm yıl boyunca yüzde 22 oranında büyüme kaydedebilir. Normal akıllı telefon sektörünün bu alanda yüzde 7 ile 8 gibi bir oran yakalayabildiğini belirtelim.

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