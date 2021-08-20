En Çok Kazanan Oyuncular Belli Oldu

Variety tarafından paylaşılan bir liste ile birlikte en çok kazanan oyuncular belli oldu. Peki, paylaşılan listede hangi isimler bulunuyor? İşte ayrıntılar!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

En çok kazanan oyuncular açıklandı. Listenin genelinde dijital yayın platformlarının filmlerinde yer alan oyuncuların bulunması dikkat çekiyor. Peki, en fazla para kazanan oyuncular listesinde hangi isimler yer aldı? Konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

En Çok Kazanan Oyuncular Listesi

  1. Daniel Craig (Knives Out 2 ve Knives Out 3) - 100 milyon dolar
  2. Dwayne Johnson (Red One) - 50 milyon dolar
  3. Will Smith (King Richard) - 40 milyon dolar
  4. Denzel Washington (The Little Things) - 40 milyon dolar
  5. Leonardo DiCaprio (Don't Look Up) - 30 milyon dolar
  6. Mark Wahlberg (Spenser Confidential) - 30 milyon dolar
  7. Jennifer Lawrence (Don't Look Up) - 25 milyon dolar
  8. Julia Roberts (Leave the World Behind) - 25 milyon dolar
  9. Sandra Bullock (The Los City of D) - 20 milyon dolar
  10. Ryan Gosling (The Grey Man) - 20 milyon dolar
  11. Chris Hemsworth (Thor: Love and Thunder) - 20 milyon dolar
  12. Brad Pitt (Bullet Train) - 20 milyon dolar
  13. Michael B. Jordan (Without Remorse) - 15 milyon dolar
  14. Tom Cruise (Top Gun: Maverick) - 13 milyon dolar
  15. Keanu Reeves (The Matrix 4) - 12-14 milyon dolar
  16. Chris Pine (Dungeons and Dragons) - 11,5 milyon dolar
  17. Robert Pattinson (The Batman) - 3 milyon dolar

Hızlı ve Öfkeli 10 Vizyon Tarihi Belli Oldu
İNTERNET

Hızlı ve Öfkeli 10 Vizyon Tarihi Belli Oldu

Hızlı ve Öfkeli 10 vizyon tarihi açıklandı. Peki, dünya genelinde milyonlarca izleyici tarafından merak içerisinde beklenen Hızlı ve Öfkeli (Fast & Furious) serisinin yeni filmi ne zaman yayımlanacak? Konuya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Variety, en fazla para kazanan oyuncuların listesini paylaştı. Paylaşılan listenin genelinde dijital yayın platformlarının filmlerinde yer alan oyuncuların bulunması dikkat çekti. Listenin ilk sırasında Netflix'te yayımlanacak Knives Out 2 ve Knives Out 3 filmleri için 100 milyon dolar tutarında bir anlaşmaya imza atan Daniel Craig yer aldı.

Paylaşılan listenin ikinci sırasında Amazon Studios'un Red One isimli filmi için 50 milyon dolar tutarında bir anlaşma imzalayan Dwayne Johnson bulunuyor. Üçüncü sırada King Richard isimli yapım için 40 milyon dolar tutarında bir ücret alan Will Smith yer aldı. Denzel Washington da tıpkı Smith gibi 40 milyon dolar ücret aldı.

YORUMLAR

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER