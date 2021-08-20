En Çok Kazanan Oyuncular Belli Oldu

En çok kazanan oyuncular açıklandı. Listenin genelinde dijital yayın platformlarının filmlerinde yer alan oyuncuların bulunması dikkat çekiyor. Peki, en fazla para kazanan oyuncular listesinde hangi isimler yer aldı? Konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

En Çok Kazanan Oyuncular Listesi

Daniel Craig (Knives Out 2 ve Knives Out 3) - 100 milyon dolar Dwayne Johnson (Red One) - 50 milyon dolar Will Smith (King Richard) - 40 milyon dolar Denzel Washington (The Little Things) - 40 milyon dolar Leonardo DiCaprio (Don't Look Up) - 30 milyon dolar Mark Wahlberg (Spenser Confidential) - 30 milyon dolar Jennifer Lawrence (Don't Look Up) - 25 milyon dolar Julia Roberts (Leave the World Behind) - 25 milyon dolar Sandra Bullock (The Los City of D) - 20 milyon dolar Ryan Gosling (The Grey Man) - 20 milyon dolar Chris Hemsworth (Thor: Love and Thunder) - 20 milyon dolar Brad Pitt (Bullet Train) - 20 milyon dolar Michael B. Jordan (Without Remorse) - 15 milyon dolar Tom Cruise (Top Gun: Maverick) - 13 milyon dolar Keanu Reeves (The Matrix 4) - 12-14 milyon dolar Chris Pine (Dungeons and Dragons) - 11,5 milyon dolar Robert Pattinson (The Batman) - 3 milyon dolar

Variety, en fazla para kazanan oyuncuların listesini paylaştı. Paylaşılan listenin genelinde dijital yayın platformlarının filmlerinde yer alan oyuncuların bulunması dikkat çekti. Listenin ilk sırasında Netflix'te yayımlanacak Knives Out 2 ve Knives Out 3 filmleri için 100 milyon dolar tutarında bir anlaşmaya imza atan Daniel Craig yer aldı.

Paylaşılan listenin ikinci sırasında Amazon Studios'un Red One isimli filmi için 50 milyon dolar tutarında bir anlaşma imzalayan Dwayne Johnson bulunuyor. Üçüncü sırada King Richard isimli yapım için 40 milyon dolar tutarında bir ücret alan Will Smith yer aldı. Denzel Washington da tıpkı Smith gibi 40 milyon dolar ücret aldı.