Hızlı ve Öfkeli 10 Vizyon Tarihi Belli Oldu
Hızlı ve Öfkeli 10 vizyon tarihi gün yüzüne çıktı. Peki, araba yarışı temalı popüler serinin yeni filmi ne zaman vizyona girecek? İşte merak edilen detaylar!
Hızlı ve Öfkeli 10 vizyon tarihi açıklandı. Peki, dünya genelinde milyonlarca izleyici tarafından merak içerisinde beklenen Hızlı ve Öfkeli (Fast & Furious) serisinin yeni filmi ne zaman yayımlanacak? Konuya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.
Hızlı ve Öfkeli 10 Vizyon Tarihi Paylaşıldı
Dünya çapında büyük bir popülerliğe sahip olan yarış temalı Hızlı ve Öfkeli serisinin yeni filmi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Merak içerisinde beklenen popüler serinin yeni filmine ait vizyon tarihi gün yüzüne çıktı.
Aktarılan bilgilere göre Fast & Furios 10, 7 Nisan 2023 tarihinde vizyona girecek. Söz konusu yapım aslında bu yıl içerisinde vizyona girmesi planlanıyordu fakat yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile Hızlı ve Öfkeli 9 (F9: The Fast Saga) vizyon tarihi iki kez ertelenmişti. Bu durumda Hızlı ve Öfkeli 10 da ertelenmiş oldu.
Star Wars Anime Antolojisi Visions Yeni Fragmanı Yayımlandı
Star Wars anime antolojisi Visions yapımına ait yeni bir fragman paylaşıldı. Peki, Disney Plus'ta yayımlanması planlanan "Star Wars: Visions" dizisinin fragmanı neler sunuyor? Fragmana ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.
İlk filmi ile dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olan Hızlı ve Öfkeli serisi, vizyona girecek iki filmin ardından final yapacak. Serinin son iki filmi ile ilgili henüz pek bilgi mevcut değil. Dwayne Johnson'ın son iki filmde yer almayacağı biliniyor. Yeni filmlerin yönetmenliğini Justin Lin üstlenecek.
Serinin hayranlarının onuncu film için uzun bir süre beklemesi gerekiyor fakat paylaşılan bilgilere göre bu süreç içerisinde bir yarış filmi göreceğiz. 2019 yılında yayımlanan Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw'ın devam filminin çekimleri devam etmekte olduğu ve bu boşluğu doldurmaya yardımcı olabileceği belirtildi.
Hızlı ve Öfkeli 9 (F9: The Fast Saga) Oyuncuları ve Konusu
- Charlize Theron
- Vin Diesel
- Michelle Rodriguez
- Lucas Black
- Helen Mirren
- Jordana Brewster
- Michael Rooker
- Finn Cole
- John Cena
Dominic Toretto, Letty ve oğluyla beraber sakin bir hayat yaşamaya başlar fakat bu pek de uzun sürmez. Toretto, film boyunca Jokab'a karşı mücadele edecek. Jakob karakterini ise WWE ile dünya genelinde tanınan Amerikalı profesyonel güreşçi John Felix Anthony Cena canlandıracak.
Hızlı ve Öfkeli serisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yarış temalı popüler seri hakkında düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
YORUMLAR