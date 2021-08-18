Hızlı ve Öfkeli 10 Vizyon Tarihi Belli Oldu

Hızlı ve Öfkeli 10 vizyon tarihi açıklandı. Peki, dünya genelinde milyonlarca izleyici tarafından merak içerisinde beklenen Hızlı ve Öfkeli (Fast & Furious) serisinin yeni filmi ne zaman yayımlanacak? Konuya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Hızlı ve Öfkeli 10 Vizyon Tarihi Paylaşıldı

Dünya çapında büyük bir popülerliğe sahip olan yarış temalı Hızlı ve Öfkeli serisinin yeni filmi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Merak içerisinde beklenen popüler serinin yeni filmine ait vizyon tarihi gün yüzüne çıktı.

Aktarılan bilgilere göre Fast & Furios 10, 7 Nisan 2023 tarihinde vizyona girecek. Söz konusu yapım aslında bu yıl içerisinde vizyona girmesi planlanıyordu fakat yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile Hızlı ve Öfkeli 9 (F9: The Fast Saga) vizyon tarihi iki kez ertelenmişti. Bu durumda Hızlı ve Öfkeli 10 da ertelenmiş oldu.

İlk filmi ile dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olan Hızlı ve Öfkeli serisi, vizyona girecek iki filmin ardından final yapacak. Serinin son iki filmi ile ilgili henüz pek bilgi mevcut değil. Dwayne Johnson'ın son iki filmde yer almayacağı biliniyor. Yeni filmlerin yönetmenliğini Justin Lin üstlenecek.

Serinin hayranlarının onuncu film için uzun bir süre beklemesi gerekiyor fakat paylaşılan bilgilere göre bu süreç içerisinde bir yarış filmi göreceğiz. 2019 yılında yayımlanan Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw'ın devam filminin çekimleri devam etmekte olduğu ve bu boşluğu doldurmaya yardımcı olabileceği belirtildi.

Hızlı ve Öfkeli 9 (F9: The Fast Saga) Oyuncuları ve Konusu

Charlize Theron

Vin Diesel

Michelle Rodriguez

Lucas Black

Helen Mirren

Jordana Brewster

Michael Rooker

Finn Cole

John Cena

Dominic Toretto, Letty ve oğluyla beraber sakin bir hayat yaşamaya başlar fakat bu pek de uzun sürmez. Toretto, film boyunca Jokab'a karşı mücadele edecek. Jakob karakterini ise WWE ile dünya genelinde tanınan Amerikalı profesyonel güreşçi John Felix Anthony Cena canlandıracak.

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